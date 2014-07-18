企业并购：Shire与艾伯维最快可能在周五宣布530亿美元合并案--消息

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透7月17日 - 两位知情人士周四透露，英国制药商Shire 与美国药企艾伯维(AbbVie) 计划最快于周五早上宣布价值530亿美元的合并案。
Shire本周稍早称，在艾伯维提高报价后，已经准备好向股东推荐。Shire总部设在都柏林，出售治疗罕见疾病的药物。
在Shire拒绝四次报价后，艾伯维上周日将收购Shire的报价提高至每股53.20英镑。艾伯维总部设在芝加哥，产品包括畅销的关节炎药物Humira。
消息人士提醒称，该交易完成仍可能需要更长时间，报价截止日期或推后。
根据英国收购法规，艾伯维需要在7月18日前选择向Shire提出最终报价，推后报价期限，或是放弃收购。
Shire和艾伯维代表均拒绝置评。(完) (编译 朱晓军；审校 石冠兰)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)