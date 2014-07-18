更新版 1-中国房地产：6月全国房价同比涨幅创15个月最低，楼市调整态势加剧

* 6月全国房价同比上涨4.2%，涨幅创15个月最低

* 环比续跌0.5%，跌幅较上月扩大

* 新建住宅最高同比涨幅回落至两位数以内

* 下半年信贷支持为关键

路透北京7月18日 - 中国官方数据显示，主要城市6月房价同比涨幅创下15个月最低，环比跌幅连续第二个月下跌且跌幅扩大。楼市调整态势加剧，信贷状况仍是其未来走势的决定性因素。

路透根据国家统计局周五公布数据测算，6月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比上升4.2%，为第18个月上升，但涨幅连续第六个月缩窄并创下15个月最低；环比下跌0.5%，为连续第二个月下跌且跌幅较上月扩大。

“绝大部分城市房价同比继续温和上涨，涨幅有所回落。”统计局城市司高级统计师刘建伟就数据解读称，6月份新建商品住宅价格同比上涨的城市个数为69个，与5月份相同，但其中有68个城市涨幅回落。同比下跌的城市仍只有温州一个。

6月新建商品住宅价格同比最高涨幅为9.4%，回落至两位数以内。环比来看，新建商品住宅价格下降的城市个数则进一步增加至55个，比上月多出20个。

“分城市看，据初步测算，一、二、三线城市新建商品住宅价格环比均呈小幅回落，分别下降0.4%、0.5%和0.5%。”刘建伟说。

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官方数据与此前公布的百城住宅均价亦形成呼应。中指院报告称，6月全国100个城市新建住宅均价环比下跌0.50%，连续第二个月下跌，且跌幅较上月扩大0.18个百分点；同比则连涨19个月，不过涨幅较上月缩小1.36个百分点，为连续第六个月缩窄。

**信贷支持和市场预期为关键**

上半年，受信贷收紧、市场预期下行影响，房地产市场成交下滑，库存增加，出清周期延长，住宅均价进入调整期。而展望下半年，对居民购房的信贷支持及市场预期的引导将是房价走势的关键。

“总体来看，房地产市场处在一个调整的过程当中，原因主要是新一轮的信贷紧缩加上居民预期的转向，尤其是个人利率方面，现在获得贷款难度提高了很多，这几种关键的因素导致楼市形成了一个量价齐跌的局面。”中国银行国际金融研究所研究员李佩珈说。

她并指出，从未来趋势来看，资金仍然是决定房地产市场走向的一个关键因素。

中国指数研究院在其最新报告中认为，下半年，金融支持、企业促销力度及市场预期的引导将对市场走势产生重要影响，个人按揭贷款规模与按揭贷款利率水平影响市场需求。

“信贷政策的变化对于房地产业的影响较为明显，预计下半年信贷政策将加强对自住性需求的支持力度，金融支持是否到位将是影响市场的关键要素。”中指院报告称。

针对近来房地产市场的疲弱，各地方的限购政策陆续传出松动迹象，内蒙古呼和浩特和山东济南甚至先后明文取消限购。

而瑞银首席经济学家汪涛则认为取消限购作用不会太大，“因为大家如果对投资性买房觉得已经不再有吸引力的话，取消限购作用就比较有限。”

交通银行金融研究中心房地产研究员夏丹则表示，“年中有城市限购放松，更多城市可能加入，库存高的城市需求释放可能更顺畅，...从整个环境看，我认为房价调整还会持续较长时间，年内会继续调整。不会因为限购放开有根本性转变。”