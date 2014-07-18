路透调查：加拿大经济成长料低于先前预估，通胀将守在央行目标附近

* 加拿大今明两年经济预计分别将增长2.2%和2.5%

* 今明两年通胀率预计都平均为1.9%，2016年通胀率料为2.0%

路透班加罗尔7月17日 - 路透调查显示，加拿大未来两年经济成长率将略低于先前预估，但分析师预计通胀将守在央行2%目标附近。

过去一周对34名分析师所作调查显示，今年经济成长率料为2.2%，略低于4月调查预估的2.3%。家庭债务高居不下，加上薪资增幅低落，料将抑制经济成长的一大关键因素--消费者支出。

调查显示，2015年及2016年经济成长预估分别增至2.5%及2.6%，央行最新预估则分别为2.4%及2.3%。

4月时的调查显示，分析师预估2015年及2016年经济成长率分别为2.6%及2.7%。

倘若路透调查预估中值与最终的实际数字相符，那么加拿大今年经济成长率将超越美国，但2015年则因美国成长率增至3.0%，而失去领先的地位。

道明证券(TD Securities)首席加拿大分析师David Tulk表示，加拿大经济面临相当大的挑战。

“这只是意谓着经济复苏需要的时间要更久而已，”Tulk指出。“由于劳动市场普遍降温，薪资增幅受到相当大的压抑，进而导致消费者支出步伐减缓。 ”

分析师似乎认为加拿大通胀将维持在目标附近，即便5月通胀高于预期，且触及27个月高位2.3%--央行认为这波升势仅为昙花一现。