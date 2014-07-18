路透调查：加拿大经济成长料低于先前预估，通胀将守在央行目标附近

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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* 加拿大今明两年经济预计分别将增长2.2%和2.5%
* 今明两年通胀率预计都平均为1.9%，2016年通胀率料为2.0%
路透班加罗尔7月17日 - 路透调查显示，加拿大未来两年经济成长率将略低于先前预估，但分析师预计通胀将守在央行2%目标附近。
过去一周对34名分析师所作调查显示，今年经济成长率料为2.2%，略低于4月调查预估的2.3%。家庭债务高居不下，加上薪资增幅低落，料将抑制经济成长的一大关键因素--消费者支出。
调查显示，2015年及2016年经济成长预估分别增至2.5%及2.6%，央行最新预估则分别为2.4%及2.3%。
4月时的调查显示，分析师预估2015年及2016年经济成长率分别为2.6%及2.7%。
倘若路透调查预估中值与最终的实际数字相符，那么加拿大今年经济成长率将超越美国，但2015年则因美国成长率增至3.0%，而失去领先的地位。
道明证券(TD Securities)首席加拿大分析师David Tulk表示，加拿大经济面临相当大的挑战。
“这只是意谓着经济复苏需要的时间要更久而已，”Tulk指出。“由于劳动市场普遍降温，薪资增幅受到相当大的压抑，进而导致消费者支出步伐减缓。 ”
分析师似乎认为加拿大通胀将维持在目标附近，即便5月通胀高于预期，且触及27个月高位2.3%--央行认为这波升势仅为昙花一现。
路透最新调查显示，分析师预期今明两年通胀率平均在1.9%，2016年将触及央行2%的目标。(完) (编译 龚芳; 审校 许娜)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)