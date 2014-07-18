中国金融：金砖应急储备为成员国提供短期流动性支持，中国投票权最高--央行

路透北京7月18日 - 中国人民银行表示，金砖国家应急储备安排着眼于金融稳定，在成员国面临国际收支压力时提供短期流动性支持。其中，各成员国投票权与承诺出资额挂钩，除设立5%基本投票权平均分给金砖五国外，剩余95%投票权按承诺出资额成比例分配。中国承诺出资最多，投票权也最高。

中国央行在就金砖国家应急储备安排答记者问时称，金砖应急储备安排不仅通过流动性工具在成员国发生国际收支困难后提供资金支持，还可以通过预防性工具在实际困难发前，通过各成员国建立的互换承诺，稳定预期，减少不确定性，提振市场信心。

“金砖各国的承诺资金是一种预防性安排，各成员国并不需要立即支付资金，只做名义互换承诺，不涉及直接的储备转移。仅当成员国有实际需要、申请借款并满足一定条件时，才启动互换操作、实际拨付资金。”人民银行称。

本周二，中国央行行长周小川在巴西福塔莱萨签署了《关于建立金砖国家应急储备安排的条约》。应急储备安排初始承诺互换规模为1,000亿美元。各国最大互换金额为,中国410亿美元，巴西、印度和俄罗斯各180亿美元，南非50亿美元。应急储备安排须在所有成员国完成国内审批程序后正式生效。

中国央行表示，各成员国投票权与承诺出资额挂钩，但为兼顾各方诉求，设5%的基本票由五国均分。综合计算，中国投票权为39.95%，巴西、俄罗斯、印度各为18.10%，南非为5.75%。应急储备安排采用双层治理与决策机制，由部长级理事会以共识决定战略性问题，由常务委员会以共识或简单多数票决定操作性问题。其中，互换申请及展期申请按简单多数票决策审批。

中国央行称，金砖各国的承诺出资额在统筹考虑各自发展阶段、GDP水平、外汇储备规模等基本国情因素后协商确定。应急储备安排中各国最大借款额等于一国承诺出资额的倍数，其中中国的最大借款额为承诺出资额的0.5。