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亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 11:46 BJT

《全球汇市》日圆上涨，马航客机在乌克兰坠毁激发对地缘政治的担忧

**恐惧指标跳升**

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数周四跳升32.2%，创下2013年4月以来最大涨幅；该指数被视为“恐惧指标”。

市场人士表示，只要该指数维持在高档，日圆可能获得支撑。

“金融市场对于马航MH17事件立即做出反应，但此事从本质上还是要归结为俄罗斯和美国的关系，因此市场应该会恢复平静，”东京FPG Securities总裁Koji Fukaya表示。

“美国经济出现走强迹象，美元最终应该会弹升。目前发生的事件虽让市场吓了一跳，但不会对金融体系构成威胁，因此这类事件的影响应该不会持久，”他说道。

美元兑另一个避险货币--瑞郎 则持平在0.8979瑞郎，本周中段一度升至一个月高点0.8989，在隔夜市场呈现回档。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3525 1.3526 -0.01 -1.60 1.3745

美元/日圆 101.31 101.15 +0.16 -3.79 105.30

欧元/日圆 137.03 136.82 +0.15 -5.32 144.73

美元/瑞郎 0.8974 0.8972 +0.02 +0.52 0.8928

英镑/美元 1.7095 1.7098 -0.02 +3.26 1.6556

美元/加元 1.0747 1.0761 -0.13 +1.20 1.0620

澳元/美元 0.9362 0.9351 +0.12 +5.04 0.8913

新西兰元/美元 0.8674 0.8668 +0.07 +5.70 0.8206

澳元/日圆 94.850 94.590 +0.27 +1.07 93.850

新西兰元/日圆 87.880 87.680 +0.23 +1.70 86.410

英镑/日圆 173.19 172.95 +0.14 -0.65 174.33

澳元/新西兰元 1.0786 1.0784 +0.02 -0.57 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 李爽/许娜/郑茵/张明钧; 审校 龚芳/李婷仪)
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