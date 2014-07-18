《专题新闻快速浏览》--路透对主要经济体前景的最新季度调查****

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路透调查结果显示，全球经济增长前景略微转黯，美国和英国表现将好于其他工业国家。即便在经历数年的大规模货币刺激政策后，发达经济体的通胀率依然不高。
全球经济增长率今年料将达到3.1%，与2013年基本持平，但低于4月前次调查时预估的3.4%。这部分是由于美国经济在今年初意外萎缩。2015年全球经济增长率预计将提升至3.7%，与前次调查的预估持平。
路透公布对欧洲、非洲和美洲主要国家最新的季度经济前景调查，有超过300名分析师在7月10-17日进行的调查中给出了自己的预估。
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> 《综述》全球经济增长前景转黯，美英领先工业国家表现--路透调查
> 路透调查：分析师普遍预计美联储可能在2015年第二季度升息
> 路透调查：加拿大经济成长料低于先前预估，通胀将守在央行目标附近
> 路透调查：欧元区仍面临通缩威胁，经济成长顶多呈现平稳
> 路透调查：欧元区二线国家正在复苏，但面临通缩威胁
> 路透调查：德国第二季经济增长受抑，但今明两年可望分别成长2%
> 路透调查：英国央行料在2015年第一季首次升息，随后将逐步升息
> 路透调查：法国经济瘫软无力，失业及赤字问题难获解决
> 路透调查：拉美经济今年增长预期下滑，料难在美国升息前攒足力量
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(整理 李爽 审校 张涛)