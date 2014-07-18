中国货币市场：主要回购利率稍降，下周新股申购重压下谨慎预期占主

路透上海7月18日 - 中国银行间市场周五隔夜及七天回购加权利率 稍降，但14天品种因可跨月报价大涨；交易员指出，早间初段资金供给有限，后略有缓解，但受缴税和下周新股申购的影响，场内谨慎预期占据主导。
他们并指出，相较于此前机构多倾向借入隔夜资金，市场对后续资金面看法普遍趋于悲观，而目前七天价格变动不大，部分机构未雨绸缪，七天期品种成交初显上升势头。
“早上开始挺紧的，后来国开又放了一点钱，缓解了很多，但还是有机构没平(帐)，还在借。”上海一商业银行交易员称。
他提到，14天回购价格大涨，主要是兼具了跨月、跨缴税和跨新股申购的多项功能，即使成本不低，场内仍有需求，但供给不多。
多数机构对下周资金预期偏谨慎，除了缴税余波仍在外，机构还担忧新股申购将带来资金面波动，“利好几乎没什么，利空居多，我们今天可能下午比较晚会出一点(钱)，但也可能不出了，还是稳妥为主。”北京一大型商业银行交易员称。
根据已公布信息，下周三(23日)及周四(24日)将有逾10只新股申购。 浏览最新新股申购资金冻结情况，请点选 《中国新股申购资金情况一览表》
北京时间11:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
-----------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.2516 3.2987 -4.71
七天 3.6753 3.7077 -3.24
14天 5.0086 4.4605 +54.81
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.9700 2.1750 +179.50
七天 5.1450 4.2000 +94.50
14天 5.1700 4.6800 +49.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.3500 3.3000 +5.00
七天 3.7100 3.8300 -12.00
14天 5.0000 4.4100 +59.00
Shibor
其中:隔夜 3.2450 3.2465 -0.15
七天 3.6510 3.6410 +1.00
三个月 4.7467 4.7448 +0.19
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)