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亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 17:26 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币即期收低，尾盘石油购汇发力打破日内相对均衡

* 人民币即期收低，本周累计贬值0.07%
    * 尾盘石油购汇发力打破日内相对均衡
    * 短期若无明显政策引导仍料维持区间振荡

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京7月18日 - 中国人民币兑美元 周五收低。中间价连续第六天走弱但
幅度较为微弱。日内价格在上日收盘价6.2045元升值一侧持续窄幅振荡，但收盘前石油购汇
入场拉升美元价格。
    
    一股份行交易员说，尾盘时油盘购汇近20亿美元，规模甚至超过昨天的十多亿，“尾盘
（美元）价格就飞了，市场哪受得了，所有人都在止损。”
    
    不过交易员认为，当前价位上客盘需求相对均衡的格局尚未打破，市场预期仍然较为分
化、交投也非常谨慎，短期而言若无明显的政策引导仍会维持区间振荡格局。
    
    “短期方向还是很难讲。情绪上感觉有偏向结汇的倾向，但规模和量都不够大，同时购
汇需求也还是有。”一股份行交易主管说。
    
    而一外资行交易员从技术面分析认为，当前从日线来看，美元兑人民币有形成头肩底的
可能性，下周如果美元继续往上突破6.2150元，有可能形成向上趋势。
    
    中国境内美元兑人民币掉期曲线本周继续呈陡峭化，其中一年掉期升水于本周时隔11个
月后再次站上1,000点整数关口，周五并触及1,050点高位。交易员认为远期市场中客户结汇
较此前明显减少，交易方面对于掉期的影响明显偏低，掉期主要还是在利率平价的影响下有
上行动力。 
        
    全球汇市方面，欧元和美元兑日圆周五回升，之前乌克兰局势担忧引发大量资金流入日
圆寻求避险。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元       今日            上日    升贬
 即期成交价格               6.2080          6.2045  -0.06%
 中间价                     6.1568          6.1564  -0.01%
 成交额                     134亿美元               
                                                    
 日内相对于中间价最大波幅   -0.88% (上限±  日高    日低
                            2%)                     
 日内波动幅度(pips)         95              6.2015  6.2110
 2014年来即期升贬值幅度     -2.48%                  
 1年期美元/人民币掉期升水<  1013                    
 CNY1Y=CFXS>                                        
                                                    
 离岸人民币市场,北京时间17  今日            上日    
 :17                                                
 1年期NDF                   6.2600/30       6.261   
 CNH即期                    6.2066/74       6.2059  
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 林高丽)
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