多数英国企业计划给员工加薪的幅度不低于通胀--调查

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦7月17日 - 周四公布的调查显示，英国三分之二的企业老板打算给员工的加薪幅度不低于未来12个月的通胀水平。
英国董事协会(Institute of Directors)称，36%的企业负责人计划给员工的加薪幅度不低于通胀，29%的企业负责人计划给员工的加薪幅度高于通胀。
周三公布的官方数据显示，3-5月，除奖金外的工资收入年化增长0.7%，为通胀的一半，是2001年有记录以来常规工资最低涨幅。
“对很多人来说，他们经常听到复苏这个词，但他们的钱包并没有真正感觉到。”董事协会首席经济学家James Sproule表示。
“对于私营行业那些质问何时会开始感受到经济增长好处的人来说，答案是很快。”
董事协会在6月12-26日期间对1,005名会员进行了调查。（完）(完)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
道琼工业指数上扬70.22点，或0.34%，至20,523.47点；标准普尔500指数升6.51点，或0.28%，至2,335.46点；纳斯达克指数涨17.13点，或0.3%，至5,822.28点。(完) (编译 刘静；审校 母红)