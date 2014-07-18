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亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 17:50 BJT

《中国企业债发行日程表》--7月18日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )    

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日      年利率    主体评级  发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日) 
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*文登市城市    12       7    7/25簿记建档    上限6.99%    AA       7/28       齐鲁证券
资产经营      (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*天津水务      10       7    7/25簿记建档       --        AA     7/28-8/1     渤海证券
投资集团      (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*淮安新城       6       7    7/25簿记建档    上限9.00%    AA     7/28-7/30   华泰联合证券
投资开发      (第3-7年末每年偿还20%本金)
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兴化市城建     12       6    7/14簿记建档      7.36%      AA     7/15-7/21    信达证券
投资有限公司 (第3-6年末每年偿还25%本金)                                     
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郑州投资控股    7.2     7    7/17簿记建档     *6.80%    AA       7/18-7/22   国泰君安证券
有限公司     (附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)
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曲靖经济技术   17       7    7/18簿记建档    上限7.80%   AA      7/21-7/23    国开证券
开发区建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/国有土地使用权为担保)
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重庆市江北嘴   10       7    7/18簿记建档     上限7.40%   AA+    7/21-7/23    东方花旗证券
中央商务区投资  (第3-7年末每年偿还20%本金)
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嵊州市投资     10       7    7/16簿记建档      7.60%      AA-    7/17-7/23    国信证券
控股有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保)  
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山东世纪阳光    5       7    7/18簿记建档    上限8.70%    AA-    7/21-7/23    华英证券
纸业集团      (第3-7年末每年偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司提供担保)      
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苏州高新区     10       7    7/21簿记建档   *上限7.50%    AA+    7/22-7/24    东海证券
经济发展集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/由苏州城市建设投资发展有限公司提供担保)
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杭州市拱墅区    6       7    7/18簿记建档    上限7.20%    AA     7/21-7/25    国信证券
经济发展投资  (第3-7年末每年偿还20%本金)
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莱州国资       13       7    7/22簿记建档        --       AA     7/23-7/29    国信证券
              (第3-7年末每年偿还20%本金)                                      
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重庆西永       15       7    7/24簿记建档    上限7.00%    AA+    7/25-7/29    广发证券
微电子产业园    (第3-7年末每年偿还20%本金)
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长春现代       11       7    7/24簿记建档        --       AA     7/25-7/29    平安证券
农业产业建设    (第3-7年末每年偿还20%本金)
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天津广成       15       7    7/23簿记建档        --       AA     7/24-7/30    渤海证券
投资集团     (第3-7年末每年偿还20%本金)                                       
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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邯郸市中小      2.58    6    7/21簿记建档   *上限9.5%     AA+     7/22-7/28    中航证券
企业集合    (第3年末附发行人全额赎回权/由邯郸市城市建设投资有限公司提供担保)
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率   主体评级    发行时间   主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: 表示新增。(完) 

 (整理 李宏薇  审校 杨文纨/边竞)
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