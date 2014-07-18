中国房地产：下半年供大于求压力继续存在，信贷支持是关键--中指院

路透北京7月18日 - 中国指数研究院报告称，中国房地产市场下半年供需将回升，但全年成交难及去年，而金融支持、企业促销力度及市场预期引导是市场变化的关键。

报告表示，下半年整体仍将供大于求，企业合理定价并加大促销力度，将有效促进市场成交回升，但回升力度有限。政策上，中央坚持市场化改革，着力推进长效机制建设，同时地方政策因地制宜，调整更趋灵活。

“下半年，预计市场供需均有所回升，但短期供大于求压力继续存在，‘去库存’将是下半年主基调，房价调整仍将继续，市场量价难及去年同期。”中指院称。

今年上半年，受信贷收紧、市场预期下行影响，成交下滑，库存增长，出清周期延长，百城住宅均价进入调整期，并在连续上涨近两年后于5月首次下跌，6月跌幅扩大。

此外，与此形成呼应的是，路透根据国家统计局周五公布数据测算，6月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比涨幅连续第六个月缩窄并创下15个月最低；环比则连续第二个月下跌且跌幅较上月扩大。

**信贷、促销力度和市场预期是关键**

中指院认为，今年下半年，金融支持、企业促销力度及市场预期的引导将对市场走势产生重要影响，个人按揭贷款规模与按揭贷款利率水平影响市场需求。

“信贷政策的变化对于房地产业的影响较为明显，预计下半年信贷政策将加强对自住性需求的支持力度，金融支持是否到位将是影响市场的关键要素。”报告表示，货币信贷与市场量价高度相关，上半年个贷收紧促使市场成交量下行。

中指院认为，中长期看，中国房地产市场仍具有增长空间，而市场预期是影响市场走势的关键因素，预期合理引导将促进市场回升。

在市场预期向好的前提下，房地产市场各方积极入市，市场潜在需求得以释放，有望带动市场回升。

报告并认为，下半年经济整体维稳，信贷政策稳中趋松，中央或将继续采取金融措施支持自住型住房需求，各地房地产调控政策更趋灵活，房企合理定价，多方举措将有助于合理引导市场预期。

报告指出，综合来看，三季度及下半年信贷政策对自住型需求的支持力度，各级主管部门市场预期引导，同时更多城市调整现行政策，以及企业加大推盘促销等综合措施将直接影响需求，并通过市场供求关系直接影响库存及出清周期，导致市场形势的变化。

“库存和出清周期的变化将是是三季度市场形势演变的重要信号。”报告称。

21世纪经济报道周五报导称，住建部部长陈政高最新提出，各地可以根据当地实际出台平稳房地产的相关政策，其中库存量较大的地方要千方百计消化商品房待售面积。

国家统计局数据显示，中国1-6月房地产开发投资同比增长14.1%，低于1-5月的增速14.7%，1-6月房屋新开工面积同比下降16.4%，商品房销售面积同比下降6%。统计局指出，房地产调整短期对经济产生一定下行压力，长期有利于经济持续健康发展。