《中国信用市场观察》非标反弹增加债市调整压力

作者 徐永

路透上海7月18日 - 中国金融体系非标业务在127号文监管之后出现反弹，广义货币供应量（M2)增速并在低基数效应下超出调控目标。经济企稳初步证实之下，货币政策收紧风险增强，并将对本周已有调整的债市继续施压。

本周由于利率债供给超过1,600亿元人民币，中国债券一级市场备受压力，不仅农发行等新债中标利率短端大幅高于二级市场，周五国债并再次出现未能招满。

一级与二级市场调整情绪叠加，债市似有重现去年三季度大幅调整的惨烈之势。本周一年期国债收益率涨幅超过30个基点(bp)，10年国债收益率上涨亦有20个BP，两者利差迅速恢复到年初水平。

去年三季度，在流动性紧张，及供给压力等系列因素影响下，债市出现历史少有的大幅调整，10年国债收益率当季起上涨超过60个BP，一年国债6月单月则先行上涨超过80个bp。

债市在今年上半年流动性宽松的引导下出现了较长的牛市，目前的调整除了技术需要外，接下来需密切关注货币政策收紧的转变，原因不仅在于半年末M2增速的超预期，更在于非标业务的反弹。

从6月社会融资中信贷的占比下降来看，5月127号文出台后表外业务回表的效果可能昙花一现，委托贷款、信托贷款和未贴现票据等非标融资形式环比分别增加645亿、1,150亿和1,684亿，贡献了6月社融新增的主要部分，非标业务出现反弹。

从M2和一般性存款之间增量的缺口来看，5月非标压缩后曾经出现回归，但6月再次大幅偏离2009年以来的数据，非标业务再次对M2数据形成干扰。

欲浏览M2与一般性性存款增量之间的缺口形势，请点选：bit.ly/1nhU5nH

从这个角度不难理解，银监会7月出台理财业务监管35号文，及规范农村金融机构资金业务的原因：通过将银行理财业务和信贷业务分离，并规范农村金融机构票据资产回购及非保本理财业务等形式，表外融资业务才能得到更好的控制。

同时，央行在公开市场虽然已连续10周净投放流动性，但除了6月末暂停一次正回购外，央行并没有停止正回购的原因，也变得更加合理：目前的非标表外融资形势，使得继续放松货币政策缺乏基础；如果7月非标业务继续反弹，货币政策收紧及债市调整的风险将更大。

此外，从流动性角度而言，7月是传统财政存款上缴高峰期，过去四年7月财政存款平均上缴规模达到4,673亿，叠加公开市场可能趋紧的预期，短期流动性不容乐观。

不过从货币市场七天回购加权利率来看，虽然7月初以来已上涨超过30个BP，但从控制社会融资成本角度而言，继续大幅上涨也有较大压力。这种利率的上涨制约，也会对债券收益率上行形成压制。

信用债方面，本周各评级品种也普遍出现调整，从五年期中短期票据AA-和AAA之间的评级利差来看，本周还开始出现扩大之势，这与一般债券收益率上行调整中，评级利差会先缩小的情况不同。

原因可能在于：一般情况下，若是基于流动性变化的调整行情，高等级的流动性高于中低等级信用债，将先遭到抛售，评级利差会收缩；但本周的调整，还伴随着华通路桥等企业的违约兑付风险事件，中低评级下半周也出现较大调整，从而评级利差扩大。