《中国大宗商品综述》鸡蛋期货保证金上调，“火箭蛋”行情难持久

作者 李文科

路透北京7月18日 - 中国鸡蛋期货今年一场由禽流感疫情引发的“火箭蛋”行情或行将结束。大连商品交易所下周起将上调鸡蛋1409合约 交易保证金至10%，基本浇灭了该合约的逼仓希望，令后期鸡蛋期价走势更为平滑，上涨空间缩小。

以往每年鸡蛋价格都会受中秋、国庆“双节”备货需求推升至年内最高，但今年不同的是，禽流感疫情导致供应紧张和补栏滞后引发的“火箭蛋”行情，刺激备货周期往前推移，亦加剧去年上市的鸡蛋期货<0#DJD:>的现货月逼仓风险。

而鸡蛋期货作为国内首个生鲜期货品种，因保质期短等因素导致的交割难度相对较大，夏季气温上升令蛋鸡“歇伏”，供应进一步收紧，都令这一品种的逼仓风险持续升级。

“后禽流感时期导致的存栏数量低，难补栏，以及气温升高，现货面紧缺都导致近月合约具备逼仓条件，....大商所这个政策具有较强的震慑作用，火箭蛋快要歇火了。”信达期货农产品分析师张秀峰称。

实际上，此次大商所提高保证金两个百分点，以此计算，交易一手鸡蛋期货的合约因此增加的保证金也仅100多元人民币；但多位交易人士指出，交易所此举相当于让鸡蛋期货提前进入交割准备，用在生鲜产品期货上并不为过，但给市场造成的心理和情绪有很强的震慑作用。

他们强调，交易所还在通知中提到，“大商所将视市场情况适时对该合约交易保证金标准做进一步调整。”这意味着大商所可能再次调升保证金，再加上按照交易规则，1409合约在进入8月份之后将开始限仓，这些层层叠进的监管措施将极大约束市场投机心理。

实际上，现在多数期货品种的主力合约都移仓到1月合约，而鸡蛋期货还是1409合约是主力，显然投资者不愿意离场，但大商所提保之后，今天的市场有了微妙的变化，持仓开始减少，资金有退出的迹象。

“可以说，还在1409合约的资金大多在赌逼仓行情，...但现在人气开始减退了，这件事（逼仓）就办不成功。”张秀峰称，投资者的情绪是很强的力量。

受禽流感疫情影响，鸡蛋期货价格自年初以来一路上涨，至今年7月11日涨至该期货上市来新高5,559元，年内涨幅高逾30%，亦令投资者人气爆棚，持仓量猛增。

以南通地区的价格为例，今年的价格高峰较往年均提前，且价格也明显更高，目前年内高点为5月中旬创下的每公斤10.4元。

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**做空鸡蛋还为时尚早**

虽然鸡蛋期货1409合约的逼仓行情可能难以成真，但要做空鸡蛋还为时尚早，大商所此举将令投资者加速移仓至1月合约 。

浙商期货鸡蛋分析师陈少文就提到，每年9月过后鸡蛋价格就会下跌，但今年禽流感行情后蛋鸡补栏量比往年低20%，甚至更多，而需求基本没什么变化，因此基本面仍支撑鸡蛋价格继续攀升，甚至能达到5,700元的高点。

“基本面看做多就好，现货的确比较紧张，...但大商所出来一挠痒痒，政策变化就成为最大的变数。”她认为。

在大商所政策推出后，她已经改变了投资者策略，认为多单达到一定的赢利点就可以适当离场，强调要控制仓位，谨慎做多。

银河期货鸡蛋分析师胡香君也认为，持续到9月的鸡蛋价格都会维持高位整理，毕竟中秋节备货因素还没有完全结束，下滑不会太明显，且现在来看，现货还是持续比较强劲，虽然投资者会加速移仓到1月合约，但价格还是会偏涨。

粮油饲料原料信息供应商--汇易资讯则指出，尽管之前大商所和政府职能部门加大对“炒鸡蛋”等违规投机的交易行为查处力度，但是期货鸡蛋合约本月盘中两度（2日、11日）惊现重挫的跳水风险，多空角力的争夺焦点就在于国内鸡蛋供应面。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国大连商品交易所表示，根据大连商品交易所风险管理办法规定，将自21日（周一）结算时起，鸡蛋期货1409合约交易保证金由8%调整到10%。

--美国商务部本周宣布正式对进口自中国的乘用车和轻卡轮胎发起反倾销反补贴调查，中国商务部周五对此表示强烈反对，指出美方做法违反世贸规则和美国国内法。

--两名中国行业消息人士指出，中国镍生铁生产商打算藉由买进一批品位略低的镍矿石船货，并标明为“铁矿石”，以此绕过印尼的镍矿石出口禁令。

--中国五矿资源 下调了2014年锌产量目标，并称日益严峻的供应隐忧正推高全球锌价，尤其是该公司澳洲Century大矿面临关闭。

--中国国家统计局周四发布的数据显示，中国6月精炼铜(铜)产量达623,428吨,同比增加9.5%；铁矿石产量达1.393亿吨,同比增加7.3%。

--中国钢铁工业协会周四称，随着“微刺激”政策措施效果逐步显现，后期钢材需求会继续保持增长。但受钢铁产能释放影响，钢材市场供大于求状况短期内仍难以扭转，后期钢价仍难以大幅回升，将呈低位波动运行态势。

--两位消息人士周一表示，中国首个铁矿石和动力煤掉期(swap)已经获得中国央行批准，将于近日一并上线交易。 （完） (审校 张喜良)