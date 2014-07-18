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亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 14:16 BJT

路透调查：日本6月CPI升幅料放缓，但今年稍晚将再次回升

2013年日圆兑美元 贬值17.5%，但今年在窄幅区间交投，因此进口价格趋高的效应开始减退。

剔除4月上调消费税的影响，6月核心CPI按年增速料从上月的1.4%来到1.3%。

消费者物价指数将在7月24日2330 GMT公布。

此前一天公布的贸易数据料显示，日本6月出口按年增速为1.0%，而5月为降低2.7%。

不过，分析师预计出口不会大幅改善，因日本行业结构变革意味着企业在国内制造商品数量减少，消费者将购买更多进口品。(完) (编译 杜明霞/石冠兰 审校 于春红/田建华)
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