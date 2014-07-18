台湾股市：第三日收跌但脱离日低，马航利空淬炼短底浮现

路透台北7月18日 - 台湾股市周五连续第三日收跌，但脱离日低点。分析师表示，今日开盘受马来西亚航空客机在乌克兰疑遭击落事件打击，一度出现较大跌势，但因短线跌幅已深吸引买盘承接，终场仅微幅下滑。

台湾加权股价指数 收低0.08%或7.27点至9,400.97点，最低跌至9,335.38点；周线下跌近1%；今日成交值 为1,009.70亿台币，上交易日修正后为1,279.83亿。

〞大盘守住9,300点重要支撑，指数拉回前高不破，显示多头还有创高的实力。〞兆丰投顾一不愿具名分析师称。

他认为，台股回档修正的走势似已出现满足，不过大盘需要二至三周的整理，才有酝酿下一波攻势的机会，下周台股应该会在9,300-9,500点间震荡整理。