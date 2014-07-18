台湾股市：第三日收跌但脱离日低，马航利空淬炼短底浮现

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
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路透台北7月18日 - 台湾股市周五连续第三日收跌，但脱离日低点。分析师表示，今日开盘受马来西亚航空客机在乌克兰疑遭击落事件打击，一度出现较大跌势，但因短线跌幅已深吸引买盘承接，终场仅微幅下滑。
台湾加权股价指数 收低0.08%或7.27点至9,400.97点，最低跌至9,335.38点；周线下跌近1%；今日成交值 为1,009.70亿台币，上交易日修正后为1,279.83亿。
〞大盘守住9,300点重要支撑，指数拉回前高不破，显示多头还有创高的实力。〞兆丰投顾一不愿具名分析师称。
他认为，台股回档修正的走势似已出现满足，不过大盘需要二至三周的整理，才有酝酿下一波攻势的机会，下周台股应该会在9,300-9,500点间震荡整理。
亚洲股市周五下跌，美债收益率(殖利率)下滑则令美元承压，因马来西亚航空的客机在乌克兰与俄罗斯边境上空坠毁，促使投资者纷纷买进避险资产。本地时间13:58，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.23%。(完)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译