韩国汇市：韩元兑美元几近收平，但本周累计贬幅创3月以来最大

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
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路透7月18日 - 韩国韩元兑美元 周五几近收平，本周跌幅为3月以来最大，因马来西亚航空一架班机在乌克兰-俄罗斯边界坠毁后，引发投资人追捧避险资产。
韩元/美元 在国内市场微幅收低至1,029.5，较周四收盘价1,029.1小贬0.04%。
韩元本周跌幅为3月14日以来最大。(完)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译