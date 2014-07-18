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亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 14:21 BJT

韩国汇市：韩元兑美元几近收平，但本周累计贬幅创3月以来最大

路透7月18日 - 韩国韩元兑美元 周五几近收平，本周跌幅为3月以来最大，因马来西亚航空一架班机在乌克兰-俄罗斯边界坠毁后，引发投资人追捧避险资产。

韩元/美元 在国内市场微幅收低至1,029.5，较周四收盘价1,029.1小贬0.04%。

韩元本周跌幅为3月14日以来最大。(完)

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