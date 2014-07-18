台湾债市：五年公债殖利率小幅收低，马航事件引发避险需求

* 五年券殖利率收低，马航客机坠毁引发避险需求

* 观察下周美债与台股走势，留意国际板美元债对长券影响

* 103/6下周区间料在1.60-1.63%，103/10则在1.15-1.23%

路透台北7月18日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周五小幅收低，但脱离日低。交易商表示，虽因马来西亚客机在乌克兰坠毁的避险需求牵动殖利率走低，不过先前筹码紊乱走空的惨痛教训仍在，多方不敢轻举妄动。

展望下周，他们认为，首要观察美国指标10年公债 殖利率在跌至5月中来最低水准后，是否仍有实力持续缓下；再来则是看仍在相对高档的台股 ，是否会持续回档修正。

此外，交易商也提及，不计入寿险业海外投资的国际板美元债，后续发行与定价的状况如何，将会牵动月底20及30年公债的标售结果。预料在相关变数厘清前，下周债市殖利率将区间震荡整理，五年券103/10期公债交易区间先看1.15-1.23%；103/6期则看1.60-1.63%。

〞前几波都被烫到，现在大家不敢轻举妄动。〞一位票券商交易员说。

另一证券商交易主管认为，盘势还是需要时间整理，今日不少银行、票券商趁殖利率走低砍出筹码，显示出大家对后市看法依旧保守。

一外商银行交易员则称，下周台债仍会关注长券受美元债资金排挤效应的影响，目前市场有人认为影响程度不大，也有人认为会冲击寿险的长券胃纳，实际状况如何，可能要等到月底标债时才会清楚。

一大型寿险业交易员指出，近期在台湾发行的美元债券，不但利差与海外发行的美元债缩小，又不计入海外投资上限，的确对寿险业具有投资诱因。纵然近期20年券103/11 发行前交易殖利率已自低点大弹20基点，但仍不能确定寿险业的投资态度是否出现转变。

美国公债价格周四上涨，在消息称一马来西亚客机在乌克兰东部政府和亲俄叛军冲突地区坠毁后，投资人寻求避险。纽约尾盘，10年期公债收益率创下五个半月最大单日跌幅，降至5月中来最低的2.4490%，公债价格升20/32。

20年券103/11将于28日标售，金额预定300亿台币；30年公债103/12则将在30日标售，金额预定350亿台币。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

5 103/10 -0.44 1.2000 1.1830-1.2000 220.0

10 103/6 -0.40 1.6170 1.6000-1.6170 6.0

本周及下周全球重要经济事件与数据包括：

7/18(五)：欧元区5月经常帐。

7/21(一)：美国芝加哥联储全国活动指数、国际半导体设备暨材料协会(SEMI)北美半导体设备订单出货比、；

7/22(二)：美国经季节调整消费者物价指数(CPI)、美国ICSC/高盛连锁店销售美国Redbook连锁店销售、美国房价指数、美国成屋销售年率、美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数、美国克利夫兰联邦储备银行CPI指数、澳洲央行总裁史蒂文斯在Anika基金会的餐会上发表讲话；

7/23(三)：美国抵押贷款市场指数、英国央行总裁卡尼将参加格拉斯哥大学组织的全球经济辩论会；

7/24(四)：欧元区6月通胀率终值、美国Markit制造业PMI、美国6月新屋开工年率和建筑许可年率、美国一周请领失业金数据、美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数、新西兰央行公布利率决定；

30 103/8 没有成交

20 103/7 没有成交

10 103/6 1.6170

5 103/10 1.2000