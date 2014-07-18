中国股市：沪综指小幅收升结束连续两日下跌，房地产板块涨幅居前

路透北京7月18日 - 中国股市沪综指周五小幅收升，结束连续两日下跌，房地产板块涨幅居前。分析师指出，今日有关平稳房地产政策的消息刺激类股走强，并带动产业相关板块上涨。

沪综指 收报2,059.067 点，涨3.476点或0.17%，该指数全周累计上涨0.6%；上证A股今日成交824亿元人民币，上交易日为790亿元，周成交额创近四个月以来新高。

“今天房地产两条消息确实市场有反应，而且带动整个建材、家电这条链都涨得比较多。”国都证券策略分析师肖世俊称。

他表示，从房地产行业本身基本面来看，短期还处于下行过程。官方表态使市场预期在限购和金融信贷政策方面，可能将有偏好的政策支持，各地方将加快政策调整。

21世纪经济报道周五报导称，住房和城乡建设部部长陈政高最新提出，各地可以根据当地实际出台平稳房地产的相关政策，其中库存量较大的地方要千方百计消化商品房待售面积。

中国官方数据显示，主要城市6月房价同比涨幅创下15个月最低，环比跌幅连续第二个月下跌且跌幅扩大。楼市调整态势加剧，信贷状况仍是其未来走势的决定性因素。

上证地产类指数 收涨2.1%，走势强于沪综指，中粮地产 收报涨停%，保利地产 收涨4.12%。