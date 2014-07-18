全球经济：商界领导人向G20首脑提出贸易和基础设施建议

路透悉尼7月18日 - 商界领导人周五表示，全球首脑必须立即批准一项降低贸易壁垒的协议，建立一个全球“基础设施枢纽”来安排和计划重点项目，并同意制定法规打击腐败。

这些提议包含在20国集团商界(B20)将在会后向澳洲政府提交的方案中。本周，商界人士齐聚悉尼参加会议。他们希望澳洲政府能在11月主办20国集团(G20)会议时将这些提议纳入议事日程。

周六，在悉尼的G20贸易部长会议上，也可能会提出这些提议。

提议中还包括：B20认为可以降低国际贸易壁垒、促进民间领域投资、放宽跨境就业市场和加强金融业的措施。