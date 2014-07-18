全球经济：商界领导人向G20首脑提出贸易和基础设施建议

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
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路透悉尼7月18日 - 商界领导人周五表示，全球首脑必须立即批准一项降低贸易壁垒的协议，建立一个全球“基础设施枢纽”来安排和计划重点项目，并同意制定法规打击腐败。
这些提议包含在20国集团商界(B20)将在会后向澳洲政府提交的方案中。本周，商界人士齐聚悉尼参加会议。他们希望澳洲政府能在11月主办20国集团(G20)会议时将这些提议纳入议事日程。
周六，在悉尼的G20贸易部长会议上，也可能会提出这些提议。
提议中还包括：B20认为可以降低国际贸易壁垒、促进民间领域投资、放宽跨境就业市场和加强金融业的措施。
位列首位的提议是，“快速实施和批准”巴厘岛(峇里岛)贸易促进协定，以减少各国之间运输商品的繁文缛节。该协定由159个世界贸易组织(WTO)成员国在2013年签订。(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译