重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(7月14日-7月18日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--《焦点》中国经济企稳实现全年目标有望，定向刺激方向将延续

受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。稳增长政策将持续发挥效力，随着出口好转和内需趋稳，下半年经济料将“平着走”，实现全年7.5%左右的增长目标可能性偏大。预计下半年稳增长、促改革仍是政策主线。

--中国经济：必须保持经济运行在合理区间，注重实施定向调控--总理

中国国务院总理李克强表示，必须保持中国经济运行长期处于合理区间，既要关注经济增长，保持今年经济增速在7.5%左右，也要关注物价水平，把物价涨幅控制在3.5%左右，更要突出就业、收入等民生内容。

--《焦点》中国6月融资高增长助经济回稳，M2远超调控目标政策步入观察期

随着一系列微刺激政策进一步显效，中国6月新增信贷在5月基础上延续高增长，并创五年来同期新高，社会融资规模环比亦大幅上升，在持续输血后实体经济的回稳基础有望被夯实。不过短期内政策面将进入一个观察期。

--中国金融：预计今年人民币贷款增约9.5万亿，M2增速13-14%--央行官员

中国人民银行调查统计司司长盛松成周二预计，今年人民币贷款增量可能会在9.5万亿元左右，广义货币供应量(M2)增速在13-14%之间，社会融资规模约18.5万亿元。

--中国财政：6月财政支出增速再发力，重点项目预算执行加快--财政部

中国6月全国财政支出和收入增速较上月双双加快。6月支出同比增 幅再创2012年7月以来最高，且当月重点项目预算执行进度加快。这显示财政部正在落实加 快资金支付进度，发挥财政资金在稳增长中的作用。

--中国房地产：6月全国房价同比涨幅创15个月最低，楼市调整态势加剧

中国官方数据显示，主要城市6月房价同比涨幅创下15个月最低，环比跌幅连续第二个月下跌且跌幅扩大。楼市调整态势加剧，信贷状况仍是其未来走势的决定性因素。

--中国国企：上半年国有企业利润同比增8.9%，营收增幅回升--财政部

中国财政部周四公布，1-6月国有企业利润同比增长8.9%，该增幅高于1-5月的6.9%。主要经济效益指标同比增长，但近三分之一的中央管理企业和近一半省份的地方国有企业利润总额负增长或亏损。

--中国经济：6月FDI同比再现正增长，外贸目标经努力可实现--商务部

中国6月实际使用外资（FDI）同比再度呈现正增长，商务部重申，跨境投资出现短期波动属于正常，从中长期来看相对客观一些；并预计今年中国对外非金融类直接投资有望实现10%左右增长。

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--《财经洞察》中国证监会新政有迹可寻，市场化与行政指导间力求平衡

近期中国证监会密集发布了逾十项监管政策，涉及融资、并购、退市等各方面。乍看之下，有些凌乱，但经过仔细梳理后发现，实为证监会为落实国务院新“国九条”，在逐步搭建新形势下资本市场的市场化制度框架。预计近阶段证券监管部门仍需在市场化与行政指导之间努力寻求平衡点。

--《焦点》信托融资渠道枯竭，中国房地产商面临违约风险

中国影子银行机构今年上半年减少对房地产开发商的贷款，在房市降温的情况下，关闭了这条关键的融资渠道，有可能给地产业和整体经济带来麻烦。

--《分析》离岸人民币清算：中资银行敲门砖能否成跳板考验功夫

人民币清算行现在好似中国央行颁给中资商业银行的一枚亮光闪闪的奖章，但实际不过是中资银行开展离岸业务的一块敲门砖，如何以此为跳板建立起更多高附加值的业务，才是对中资银行真正的考验。

--中国金融：银监会引导银行续贷小微企业，减少到期一次性还款压力--消息

中国银监会近日下发给银行的讨论意见稿显示，对生产经营正常，财务状况良好，没有挪用贷款资金等不良行为，符合贷款条件的小微企业，经银行审批合格后可以予以续贷。

--全球金融：金砖国家联手成立开发银行，抵御西方金融强权

金砖国家(BRICS)领导人周二发起一家规模1,000亿美元的开发银行，并设立一个储备资金池，这是他们首度采取明确行动重塑由西方主导的国际金融体系。

--《综述》华通路桥短融陷兑付危机，中国首单本金违约债券隐现

中国信用债风险逐步升级，继首现利息支付违约案例后，首单本金违约债券亦隐现。中国民营建筑工程企业--华通路桥集团周三的一纸公告，令市场神经再度紧张。华通路桥今日在上海清算所发布特别风险提示公告称，因公司董事长正协助相关部门调查，将于下周三(23日)到期的一年期短期融资券--13华通路桥CP001本息兑付面临不确定性。

--中国证券：上半年券商业净利同比增逾三成，对传统业务依赖续降

中国证券业对传统业务的依赖度在继续慢慢下降；中国证券业协会最新公布数据显示，2014年上半年117家证券公司实现净利润323.49亿元，同比增长32.3%；上半年共109家公司实现盈利，占证券公司总数的93.16%。

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--《焦点》中国六家央企率先领改革“作业单”，国企改革热潮将再起

经过大半年筹备，中国确定中粮等首批六家中央企业，推进央企四项改革试点。由于国资委已确定各家企业的改革方向，且目标和任务明确，这些企业的改革经验无疑将为逾100家央企及无数地方国企树立良好标杆。首批央企改革名单的确定，近期将为市场带来新的炒作题材。

--《市场热谈》中国谋定价权再推铁矿石掉期，参与度可能成短板

占据全球钢铁业半壁江山的中国为谋求铁矿石定价权再度发力。铁矿石期货推出仅九个月之后，中国版铁矿石掉期(swap)也有望在本月上线交易。“trade volume是衡量这个合约是不是成功的很重要因素，在当前矿价下跌预期下，对冲需求很强，大量现货落在中国，大量人民币结算，...掉期是有空间的。”中金公司大宗商品分析师马凯称。

--中美关系：两国签署初步协议，就战略石油储备展开合作

中国国家能源局称，中美两国签署初步协议，在战略石油储备方面展开合作。这标志着全球两大石油消费国之间在这一问题上首次携手。美国能源部周五在一份声明中称，根据协议，美国能源部和中国国家能源局将共享石油库存相关技术、管理和政策方面的信息。

--中国钢铁：钢材需求增长伴随产能释放，钢价预计难大幅回升--中钢协

中国钢铁工业协会周四称，随着“微刺激”政策措施效果逐步显现，后期钢材需求会继续保持增长。但受钢铁产能释放影响，钢材市场供大于求状况短期内仍难以扭转，后期钢价仍难以大幅回升，将呈低位波动运行态势。

--中国粮食：2014年夏粮总产13,659.6万吨，同比增长3.6%--国家统计局

中国国家统计局周一称，2014年全国夏粮总产量13,659.6万吨，比2013年增产474.8万吨，增长3.6%，其中谷物总产量亦同比增长3.6%。

--《独家新闻》马云角色重叠：阿里巴巴与云锋基金面临潜在利益冲突