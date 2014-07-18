人民币衍生品：美元掉期曲线继续陡峭化，一年升水11个月后再上千点大关

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
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路透北京7月18日 - 中国境内美元兑人民币掉期曲线本周继续呈陡峭化，其中一年掉期升水于本周时隔11个月后再次站上1,000点整数关口，周五并触及1,050点高位。
交易人士称，掉期曲线陡峭化成因未改，即境内即期汇率预期较为分化，企业结汇意愿不高，美元流动性较为泛滥；本周则因人民币流动性偏紧，使美元升水获得进一步走升的支撑。
“人民币相对偏紧，离岸掉期也在上涨。最主要还是资金面的影响。”一股份行交易主管说。
他分析认为，远期市场中客户结汇较此前明显减少，交易方面对于掉期的影响明显偏低，掉期主要还是在利率平价的影响下有上行动力。
一外资行交易员认为，掉期近来上涨后技术上看出现超买信号，尤其在1年突破1,000点后，短期有可能出现回调。但由于基本面没有变化，上行趋势可能仍然会持续下去。
北京时间周五14:45，美元兑人民币一年掉期升水 成交于1,015个点子，上周五收于870个点子；离岸市场同期限 报在1,163/78。
即期方面，中国人民币兑美元 周五略走强，持续在上日收盘价6.2045元附近窄幅振荡。中间价连续第六天走弱但幅度较为微弱。客盘方面保持相对均衡，没有明显方向。(完) (发稿 李然; 审校 林高丽)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译