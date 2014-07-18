人民币衍生品：美元掉期曲线继续陡峭化，一年升水11个月后再上千点大关

路透北京7月18日 - 中国境内美元兑人民币掉期曲线本周继续呈陡峭化，其中一年掉期升水于本周时隔11个月后再次站上1,000点整数关口，周五并触及1,050点高位。

交易人士称，掉期曲线陡峭化成因未改，即境内即期汇率预期较为分化，企业结汇意愿不高，美元流动性较为泛滥；本周则因人民币流动性偏紧，使美元升水获得进一步走升的支撑。

“人民币相对偏紧，离岸掉期也在上涨。最主要还是资金面的影响。”一股份行交易主管说。

他分析认为，远期市场中客户结汇较此前明显减少，交易方面对于掉期的影响明显偏低，掉期主要还是在利率平价的影响下有上行动力。

一外资行交易员认为，掉期近来上涨后技术上看出现超买信号，尤其在1年突破1,000点后，短期有可能出现回调。但由于基本面没有变化，上行趋势可能仍然会持续下去。

北京时间周五14:45，美元兑人民币一年掉期升水 成交于1,015个点子，上周五收于870个点子；离岸市场同期限 报在1,163/78。