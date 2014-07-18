台湾个股：合库金考虑申请上海自贸区支行，持续扩充中国据点

路透台北7月18日 - 台湾资产第四大金控--合库金 周五称，考虑提出申请上海自贸区支行，持续扩充中国的据点。

合库金目前已有苏州分行、苏州高新支行，日前第二家的天津分行也开业，第三家的分行--福州分行申设案亦已送件中国银监会。

〞利用苏州分行去自贸区设支行，把台商的服务柜台延伸到其他地方。〞合库金控董事长廖灿昌在APEC金融机构中小企业融资合作年会上表示。

合库目前有近300家分行及据点，是台湾的银行业分支机构最多的。廖灿昌表示，电子商务普及令消费习惯改变，也令支付方式变化，目前全球中肯亚(肯尼亚)的第三方支付发展最好，但它是因现行的支付方式不够发达所致。

他认为，台湾现有的支付方式相当便利，短期第三方支付的方式不致替代传统金融业务，但他承认，传统金融业必须重新思考将来的传统据点是否配置大量硬体、大量的人员？功能是要如目前齐备?如何令分支机构产值扩大、效益扩大，才能因应未来的变化。

至于政府力推的公股金融机构合并，合库金因据点多、规模大，一向为被点名合并的标的。对此廖灿昌说，目前为止包括兆丰金 、财政部皆未对此事有任何的接触或指示，对〞公公并〞一事不愿多谈。

不过廖灿昌也说，政府希望金融业能打国际盃，但业者实际上有没有这个能力? 即便是海外据点强的兆丰银行，能够主办的联贷案也很少，〞大部分都是follow(跟随)而已，不可能做主办行。〞他说。