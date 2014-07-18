台湾个股：合库金考虑申请上海自贸区支行，持续扩充中国据点

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
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路透台北7月18日 - 台湾资产第四大金控--合库金 周五称，考虑提出申请上海自贸区支行，持续扩充中国的据点。
合库金目前已有苏州分行、苏州高新支行，日前第二家的天津分行也开业，第三家的分行--福州分行申设案亦已送件中国银监会。
〞利用苏州分行去自贸区设支行，把台商的服务柜台延伸到其他地方。〞合库金控董事长廖灿昌在APEC金融机构中小企业融资合作年会上表示。
合库目前有近300家分行及据点，是台湾的银行业分支机构最多的。廖灿昌表示，电子商务普及令消费习惯改变，也令支付方式变化，目前全球中肯亚(肯尼亚)的第三方支付发展最好，但它是因现行的支付方式不够发达所致。
他认为，台湾现有的支付方式相当便利，短期第三方支付的方式不致替代传统金融业务，但他承认，传统金融业必须重新思考将来的传统据点是否配置大量硬体、大量的人员？功能是要如目前齐备?如何令分支机构产值扩大、效益扩大，才能因应未来的变化。
至于政府力推的公股金融机构合并，合库金因据点多、规模大，一向为被点名合并的标的。对此廖灿昌说，目前为止包括兆丰金 、财政部皆未对此事有任何的接触或指示，对〞公公并〞一事不愿多谈。
不过廖灿昌也说，政府希望金融业能打国际盃，但业者实际上有没有这个能力? 即便是海外据点强的兆丰银行，能够主办的联贷案也很少，〞大部分都是follow(跟随)而已，不可能做主办行。〞他说。
合库金周五收平盘报17.5台币，优于台股终场下跌0.08%。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译