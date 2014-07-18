《路透晚报》--7月18日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经收低1%创三周来单日最大跌幅，马航事件打压风险偏好

日本股市日经指数周五跌至一周低点，并创三周来单日最大跌幅；马来西亚航空一架客机在乌克兰与俄罗斯边境附近坠毁的消息，让投资者转趋避险。日经指数收低1.0%，报15,215.71点，为7月11日以来最低收盘水准。盘中跌幅一度达1.7%。

--中国股市：沪综指小幅收升结束连续两日下跌，房地产板块涨幅居前

中国股市沪综指小幅收升，结束连续两日下跌，房地产板块涨幅居前。分析师指出，今日有关平稳房地产政策的消息刺激类股走强，并带动产业相关板块上涨。沪综指收报2,059.067 点，涨3.476点或0.17%，全周累计上涨0.6%。

--香港股市：收低，金沙中国领跌

香港股市收低，跟随全球市场跌势，此前马来西亚航空客机在乌克兰冲突地区坠毁，促使投资者抢购防御类资产。恒生指数收低0.3%至23,454.79点，恒生国企指数跌0.3%。。

--全球汇市：日圆回吐涨幅，乌克兰因素影响减弱

欧元和美元兑日圆回升，之前乌克兰局势担忧引发大量资金流入日圆寻求避险。日圆兑欧元在亚洲时段触及五个月高位，但进入欧洲交易时段，日圆回吐部分涨幅，兑欧元和兑美元均较周四纽约汇市尾盘下滑0.2-0.3%，0849GMT，美元/日圆升至101.41，欧元/日圆升至137.24。

--欧元债市：德债收益率接近记录低点，乌克兰坠机事件推升避险买气

德国公债收益率(殖利率)在记录低位附近，马航客机在乌克兰东部坠毁之后，俄罗斯与欧美关系紧绷，投资人转向具避险性质资产。德国10年期公债收益率持平在1.16%，隔夜曾一度低至1.137%，距离记录低点1.126%仅咫尺。德国公债期货升7个跳动点至148.27，隔夜曾触及历史高位148.48。

--国际油市：布兰特原油期货升至108美元上方，受马航事件影响

布兰特原油期货升至每桶108美元上方，延续隔夜大涨走势，因马来西亚航空一架班机在乌克兰东部坠毁后，地缘政治风险疑虑增温。0851GMT，布兰特原油期货上涨0.42美元，至108.31美元，上日已涨0.72美元。美国原油期货涨0.35美元，至103.54美元，上日收涨1.99美元。

--金属期市：伦铜料创6月初以来最大单周跌幅，中国楼市表现引担忧

伦敦期铜下跌至两周低点，料录得6月初以来最大单周跌幅；市场持续担忧中国的房地产行业，而且交易所库存增加，导致铜价前景黯淡。0717GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.8%，报每吨7,015美元，为7月2日以来最低水准。期铜本周累计下跌超过1.5%，料会遭遇六周来最大单周跌幅。

--全球金市：获利了结打压金价下跌，但马客机坠落引发的避险情绪料支撑