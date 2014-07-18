《路透晚报》--7月18日日间新闻摘要（国际版）

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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[市场摘要]
--日本股市：日经收低1%创三周来单日最大跌幅，马航事件打压风险偏好
日本股市日经指数周五跌至一周低点，并创三周来单日最大跌幅；马来西亚航空一架客机在乌克兰与俄罗斯边境附近坠毁的消息，让投资者转趋避险。日经指数收低1.0%，报15,215.71点，为7月11日以来最低收盘水准。盘中跌幅一度达1.7%。
--中国股市：沪综指小幅收升结束连续两日下跌，房地产板块涨幅居前
中国股市沪综指小幅收升，结束连续两日下跌，房地产板块涨幅居前。分析师指出，今日有关平稳房地产政策的消息刺激类股走强，并带动产业相关板块上涨。沪综指收报2,059.067 点，涨3.476点或0.17%，全周累计上涨0.6%。
--香港股市：收低，金沙中国领跌
香港股市收低，跟随全球市场跌势，此前马来西亚航空客机在乌克兰冲突地区坠毁，促使投资者抢购防御类资产。恒生指数收低0.3%至23,454.79点，恒生国企指数跌0.3%。。
--全球汇市：日圆回吐涨幅，乌克兰因素影响减弱
欧元和美元兑日圆回升，之前乌克兰局势担忧引发大量资金流入日圆寻求避险。日圆兑欧元在亚洲时段触及五个月高位，但进入欧洲交易时段，日圆回吐部分涨幅，兑欧元和兑美元均较周四纽约汇市尾盘下滑0.2-0.3%，0849GMT，美元/日圆升至101.41，欧元/日圆升至137.24。
--欧元债市：德债收益率接近记录低点，乌克兰坠机事件推升避险买气
德国公债收益率(殖利率)在记录低位附近，马航客机在乌克兰东部坠毁之后，俄罗斯与欧美关系紧绷，投资人转向具避险性质资产。德国10年期公债收益率持平在1.16%，隔夜曾一度低至1.137%，距离记录低点1.126%仅咫尺。德国公债期货升7个跳动点至148.27，隔夜曾触及历史高位148.48。
--国际油市：布兰特原油期货升至108美元上方，受马航事件影响
布兰特原油期货升至每桶108美元上方，延续隔夜大涨走势，因马来西亚航空一架班机在乌克兰东部坠毁后，地缘政治风险疑虑增温。0851GMT，布兰特原油期货上涨0.42美元，至108.31美元，上日已涨0.72美元。美国原油期货涨0.35美元，至103.54美元，上日收涨1.99美元。
--金属期市：伦铜料创6月初以来最大单周跌幅，中国楼市表现引担忧
伦敦期铜下跌至两周低点，料录得6月初以来最大单周跌幅；市场持续担忧中国的房地产行业，而且交易所库存增加，导致铜价前景黯淡。0717GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.8%，报每吨7,015美元，为7月2日以来最低水准。期铜本周累计下跌超过1.5%，料会遭遇六周来最大单周跌幅。
--全球金市：获利了结打压金价下跌，但马客机坠落引发的避险情绪料支撑
金价受获利了结盘打压下跌，此前在海外市场跳涨1.5%。不过马航客机在乌克兰东部坠毁后的一波避险操作，料会支撑金价。0850GMT，现货金跌至每盎司1,309.30美元。 (完) (整理 蔡美珍；审校 王洋)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选