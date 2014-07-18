路透基点：台湾远传电信和摩根士丹利亚洲投资寻求480亿台币贷款

路透香港7月18日 - 汤森路透旗下基点报导，银行业知情消息人士指出，台湾远传电信和摩根士丹利亚洲投资(Morgan Stanley Private Equity Asia)正寻求最高480亿台币(16亿美元)七年期贷款，以支应两公司收购台湾有线电视业者中嘉网路的提案。

两公司寻求向韩国私募股权业者MBK Partners LP收购股权。

根据消息人士指出，牵头行兼簿记行台湾银行、法国巴黎银行、 东方汇理银行、中国信托商业银行、星展银行、台湾土地银行、台新银行、台湾合作金库负责承销该贷款。

消息人士称，花旗集团为财务顾问。

贷款分为最高100.8亿台币定期贷款的A部分、最高349.19亿台币定期贷款的B部分、以及最高30亿台币循环信用贷款的C部分。

A部分和B部分有两年宽限期，之后分25季不等额偿还：1%(第1期)、1.25%(2-5期)、2.5%(6-13期)、6%(14-24期)和8%(第25期)。

A部分资金将部分用于支应收购，B部分资金主要用于为现有的贷款再融资，C部分将用作营运资本和资本支出。

贷款有125个基点的先付费用、延长一年选项和10个基点的延长费用。

款项取用后头三个月利率为较90天期和180天期次级市场商业票据利率加码160个基点，之后将根据中嘉网路的杠杆比率做调整：整体债务为未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的5.5倍或以上，利率为加码160个基点；4-5.4倍为加码130个基点；3-3.9倍为加码100个基点；3倍以下为加码80个基点。

贷款将透过一特殊目的载体、中嘉网路和22个子公司借入。

中嘉网络至少八家关系企业将为贷款提供担保。