路透基点：台湾远传电信和摩根士丹利亚洲投资寻求480亿台币贷款

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透香港7月18日 - 汤森路透旗下基点报导，银行业知情消息人士指出，台湾远传电信和摩根士丹利亚洲投资(Morgan Stanley Private Equity Asia)正寻求最高480亿台币(16亿美元)七年期贷款，以支应两公司收购台湾有线电视业者中嘉网路的提案。
两公司寻求向韩国私募股权业者MBK Partners LP收购股权。
根据消息人士指出，牵头行兼簿记行台湾银行、法国巴黎银行、 东方汇理银行、中国信托商业银行、星展银行、台湾土地银行、台新银行、台湾合作金库负责承销该贷款。
消息人士称，花旗集团为财务顾问。
贷款分为最高100.8亿台币定期贷款的A部分、最高349.19亿台币定期贷款的B部分、以及最高30亿台币循环信用贷款的C部分。
A部分和B部分有两年宽限期，之后分25季不等额偿还：1%(第1期)、1.25%(2-5期)、2.5%(6-13期)、6%(14-24期)和8%(第25期)。
A部分资金将部分用于支应收购，B部分资金主要用于为现有的贷款再融资，C部分将用作营运资本和资本支出。
贷款有125个基点的先付费用、延长一年选项和10个基点的延长费用。
款项取用后头三个月利率为较90天期和180天期次级市场商业票据利率加码160个基点，之后将根据中嘉网路的杠杆比率做调整：整体债务为未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的5.5倍或以上，利率为加码160个基点；4-5.4倍为加码130个基点；3-3.9倍为加码100个基点；3倍以下为加码80个基点。
贷款将透过一特殊目的载体、中嘉网路和22个子公司借入。
中嘉网络至少八家关系企业将为贷款提供担保。
远传电信为贷款提供保荐书，以共同借款者和担保者所有流通股份、土地、建筑和机械作为担保品。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 上限6.20% AA- 4/25-4/27 国元证券 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= *黄石市众邦 15 7 4/24簿记建档 -- AA 4/2