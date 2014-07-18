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亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 15:19 BJT

全球金市：获利了结打压金价下跌，但马客机坠落引发的避险情绪料支撑

“眼下地缘政治风险高涨，”澳新银行分析师Victor Thianpiriya说。

“基于那样的风险，(金价)隔夜确实有理由大涨。近期来讲，我们肯定可以见到进一步上涨，”他说。

0655 GMT，现货金 下滑0.3%，报每盎司1,312.80美元。

不过金价本周仍累计下挫近2%，中止六周连涨，因葡萄牙银行业金融危机的担忧消退，且投资者担心美国升息时间可能早于预期。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四持仓减少2.69吨，至803.34吨。

“我们预计黄金交易高波动，倾向于进一步走高而非走低，”辉立期货分析师团队报告称，指因地缘政治紧张。

现货钯金 在2001年以来高位附近交投，此前美国加大对俄罗斯的制裁力度，而后者是钯金最大出产国。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1312.8 -4.5 -0.34

现货银 21 -0.06 -0.28

现货铂金 1490.24 -2.46 -0.16

现货钯金 876.22 -4.78 -0.54

COMEX期金 1313.4 -3.5 -0.27

COMEX期银 21.08 -0.054 -0.26

汇率

欧元/美元 1.3521

美元指数 80.53

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/张若琪 审校 王洋/张涛)
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