全球金市：获利了结打压金价下跌，但马客机坠落引发的避险情绪料支撑

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
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“眼下地缘政治风险高涨，”澳新银行分析师Victor Thianpiriya说。
“基于那样的风险，(金价)隔夜确实有理由大涨。近期来讲，我们肯定可以见到进一步上涨，”他说。
0655 GMT，现货金 下滑0.3%，报每盎司1,312.80美元。
不过金价本周仍累计下挫近2%，中止六周连涨，因葡萄牙银行业金融危机的担忧消退，且投资者担心美国升息时间可能早于预期。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四持仓减少2.69吨，至803.34吨。
“我们预计黄金交易高波动，倾向于进一步走高而非走低，”辉立期货分析师团队报告称，指因地缘政治紧张。
现货钯金 在2001年以来高位附近交投，此前美国加大对俄罗斯的制裁力度，而后者是钯金最大出产国。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1312.8 -4.5 -0.34
现货银 21 -0.06 -0.28
现货铂金 1490.24 -2.46 -0.16
现货钯金 876.22 -4.78 -0.54
COMEX期金 1313.4 -3.5 -0.27
COMEX期银 21.08 -0.054 -0.26
汇率
欧元/美元 1.3521
美元指数 80.53
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/张若琪 审校 王洋/张涛)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译