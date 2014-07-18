中国新债：财政部下周五将招标发行150亿元贴现国债，期限六个月

路透上海7月18日 - 中国财政部周五公告称，将于下周五(25日)招标发行150亿元人民币贴现国债，期限六个月(182天)。

刊登在中国财政部的公告显示，该期债为财政部今年第三期贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

上述债券招标标位变动幅度为0.004元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50、20和25个标位。

该期债7月28日开始计息，招标结束至7月30日进行分销，8月1日起上市交易。(完)

参看详情，可点选中国财政部网站 here (发稿 边竞; 审校 毕晓雯)