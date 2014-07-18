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亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 15:39 BJT

重发-标题新闻：乌克兰关闭该国东部空域，因其在该区域针对亲俄分裂分子实施军事打击

(重发以修改文末的英文原文链接) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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