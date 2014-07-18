《技术分析》中国股市沪综指震荡频率加大

作者 曾祥进

路透北京7月18日 - 中国股市沪综指 本周反复拉锯，震荡频率及幅度加大。技术面显示，多空仍处于相对弱平衡状态，下档护盘线已上移至2,040-2,050间，而2,070-2,090区间阻力强大；中长线图上，周线图的价量状况不错，但月线显示股指继续处于已持续6个月的平移状态，仍未形成明确的趋势性。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (bit.ly/1sweurj)

凭借护盘线上移至2,040-2,050一线，沪综指本周在其上方震荡，与上周相比，重心整体小幅上移，但短线均线反复缠绕，令涨跌空间仍受限制，由于均线代表市场投资者持仓成本，大盘不脱其间显示当前投资者持筹心态相对平稳，无明显追涨杀跌气氛，料后市继续维持当前震荡格局。

本周沪指震荡频率和幅度加大，配合整体有所放大的成交量，显示出多空有欲打破当前弱平衡格局的意图，下档2,040-2,050仍为支撑区，6月中旬反弹高点留下的向下跳空缺口2,080-2,085点则对股指有向上牵引作用，但其据年线2,090点不远，大盘难再拓展更大反弹空间。

较长期走势(周线图): (bit.ly/UeUZoz)

沪综指本周收阳，三周来形成两阳夹一阴的K线组合形态，并收报于30周均线之上，同时伴随有所放大的成交量，整体技术面再度得到改善，后市尚需观察对各条周均线突破的有效性；从截止本周的月线看，5月线将在2,040点附近平移并略抬高，构成技术支撑，10月线则处于2,077点附近构成较大压制。

从周K线技术指标看，KDJ及RSI连续四周走高，周收盘已连续三周居于BOLL线中轨之上，周趋向指标亦随本周阳线继续上行，显示趋势性行情有所成型，但有待周线继续收阳予以验证。