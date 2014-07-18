《专栏》当前中国经济政策两大缺憾与建议

（作者金柏松为路透中文特邀专栏作家，商务部国际贸易经济合作研究院研究员，文章仅代表个人观点）

中国各界对经济持续增展讨论很多，有主张保持在7.5%以上，还有主张增长7-8%。其实，在7%以上均可等情况下，这些争论意义不大。因各自主张都有理论支撑和国际成功经验可供借鉴，且均不足以说服对方。对经济增速高一些或低一些显然不是问题的关键，无非是反应以往人们习惯与增速高一些。但学者决不能被习惯左右，学者认真思考真正问题的关键，只有抓住问题实质，才能制定对策，才有重大实践意义。

在谈到问题时一般认为正如李克强总理所言，真正的政策重点应该放发展实体经济，而发展实体经济障碍在体制创新，及科技创新。众所周知，体制创新需要改革，科技创新是要增加产品附加价值，推动产业结构从扁平化向着高度化发展。但对对于改革？现实情况是良策已有，三中全会给出总体方案，如今在实施过程中却遇到难题；对于推动科技创新方面，各种谈论空洞、重复性语言多于具体实质性建议，基本上找不到北！两大关键难点不解决，中国经济下一步发展必将举步维艰！

**寻找体制改革突破点**

当前中国对体制改革的自由讨论氛围不如80年代，因而主张改革的观点存在不成熟、措施存在可操作性差等缺陷，且讨论也难以深入，往往触及不到实质性障碍，也没能充分揭示既得利益集团利益所在。由此反而容易成为不主张改革一派反对出台新的改革理由，且言之凿凿。因此，在中国媒体还应该重点发表自由讨论改革的文章，而政府相关部门、既得利益集团也不应该出面干预。此为其一。

其二，80年代讨论改革，研究和发表改革的文章，除了公益性之外，出名可以另人羡慕，稿费收入对生活也是小有助益，相关单位内部人研究发表，还有助于升迁！如今研究和发表改革文章，稿费低廉、会拉大贫富差距姑且不论，工作业绩考核也会名落孙山，远不及课题研究、社科基金支持的研究名声响亮。内部人士从追求升迁目标出发研究改革更加没有市场，因为得罪既得利益集团领导必然导致其人生失败！为此，除非国家主动、大幅度奖励研究和发表改革文章，如一经采纳便奖励5-10万元；主动破格提拔内部人士、了解内情人士研究和发表改革文章等。否则改革的可实施、可操作的方案都将难以出台。

其三，改革还应动员民间参与。即与改革精神相违背的政府行为，民间企业、人士可以到上级政府信访、上告，可以到法院上告。按照李克强总理指示，凡是法律没有禁止的行为，企业可以大胆去做，政府不得干预。现实情况是此类干预过多，过强，束缚了企业手脚，企业经营不自由！总理还讲凡是没有法律依据的事项，政府不得干预企业的经济行为。试想成立一家企业需要办理50项手续，花费时间3-6个月！这说明在中国经商没有自由！市场经济规则基本不成立！为此，企业应该集体上告政府过多干预，违法干预！可以说中国企业家一旦挣够钱，携款出走这是主要理由之一！

其四，中国当前改革最大、实质性障碍就是土地、资源所有制，这不是公有制，而是以公有制为名，其实就是各级政府的权利所有制！从土地、资源买卖、交易每一个行政规定的五花八门的手续、步骤分析，背后都是权与利的交换！这绝不是社会主义公有制！因为权与利交易之中有太多的利益流失到个别人口袋，却与全体中国公民之间无缘！特别需要提出的是，中国资源已经接近枯竭！未来子孙发展我们留下的资源聊聊，那些中国拥有、占据世界多数的稀有资源、战略资源一旦枯竭，中国未来价值的损失不可估量！

其五，推动科技创新最大障碍就是知识产权保护不力。创造性劳动是人类社会最伟大、最艰巨的活动，不仅得不到应有尊重，可以得到的利益也是极不公平！例如稿费每一千字50-100元，还不如街头小贩所得，不如农民工所得，几乎就是最低生活保障水平！

从内部侵权分析。在中国从事课题研究，申请经费需要领导支持，于是由各级领导任课题组长、课题顾问、课题指导等名目繁多的知识产权行贿、受贿泛滥！课题成果鉴定不过是走过程！党领导给大家带来风光、收入后，真正的知识产权发明者、研究学者却默默无闻！在中国此类最典型案例就是高铁，请问中国高铁核心技术发明者是谁！集体发明、领导成为集体代表着，如不出所料，其中大部分专利技术恐怕都是各类领导任课题组长，知识产权当然就是领导最初巨大贡献！在中国科学技术研究，最大、最多发明者就是大大小小领导！因为没有行政职务，在中国单位里寸步难行！

此外，英国政府调查报告显示，中国如此多的科技研发经费却鲜有诺贝尔获奖者，揭示出的原因之一就是没有客观、公正的评价标准和体系，因为在权利的强大干预下，评价标准和体系早已经被告知“书呆子”，“死心眼”。

更有甚者，在中国知识产权保护不力，文凭可以买卖，知名、一流大学博士文凭泛滥，又有谁被追究责任？