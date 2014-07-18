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亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 15:40 BJT

韩国个股：三星电子手机部门管理人员退还部分奖金--消息

路透首尔7月18日 - 一位直接知情人士周五表示，韩国三星电子 手机部门近200名管理层人员主动退还四分之一的上半年奖金。该公司料将迎来两年内最差的一份季度业绩。

全球最大的智能手机生产商三星电子本月稍早公布的业绩初估显示，4-6月营业利润为7.2万亿(兆)韩元(70亿美元)，远低于大部分分析师预期。

三星电子发言人拒绝置评。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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