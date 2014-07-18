韩国个股：三星电子手机部门管理人员退还部分奖金--消息

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
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路透首尔7月18日 - 一位直接知情人士周五表示，韩国三星电子 手机部门近200名管理层人员主动退还四分之一的上半年奖金。该公司料将迎来两年内最差的一份季度业绩。
全球最大的智能手机生产商三星电子本月稍早公布的业绩初估显示，4-6月营业利润为7.2万亿(兆)韩元(70亿美元)，远低于大部分分析师预期。
三星电子发言人拒绝置评。(完) (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译