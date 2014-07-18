中国房地产：去年保障性安居工程资金逾90亿元被挪用或骗取--审计署

路透北京7月18日 - 中国审计署周五发布公告称，2013年保障性安居工程有超过90亿元人民币的资金被挪用或套取骗取，近5万户不符合条件家庭违规享受保障住房配租配售和住房补贴。

刊登在审计署网站的公告显示，去年有237个项目或单位挪用安居工程专项资金78.29亿元，主要用于市政基础设施建设、工业园区开发、还贷出借、投资经营、弥补工作经费等非安居工程支出。

“有38个单位和部分个人通过虚报资料、重复申报等方式，套取骗取棚户区改造资金15.41亿元。”公告提到，55个棚户区改造项目拆迁安置实施不规范，违规分配安置住房933套、发放改造安置资金1,291.84万元。

另外有4.75万户不符合条件家庭违规享受保障性住房配租配售和住房补贴。

此外，2.65万套保障性住房被代建企业等单位违规销售，或被用于经营、办公、转借、出租、拆迁周转等其他用途；72个项目或单位存在未办理转用审批手续占用农用地、违规获取或处置安居工程用地的问题，共涉及土地2,033.34亩。

审计署在2013年12月至2014年3月，对2013年全国城镇保障性安居工程的投资、建设、分配、后续管理及相关政策执行情况进行了跟踪审计，延伸调查了3.35万个相关单位和27.25万户家庭。

对于审计发现的问题，审计署社会保障审计司负责人表示，各级审计机关已依法出具审计报告、下达审计决定，对严重违纪违规和涉嫌经济犯罪的问题，审计机关已依法移送纪检监察和公安机关处理。

至2014年5月底，有关地方和单位已追回被骗取、挪用资金41.67亿元，取消不符合条件保障对象资格2.9万户，追回违规领取补贴1,712.81万元，收回或清理被违规分配使用的保障性住房1.65万套。

国务院总理李克强曾表示，今年要继续加大棚户区改造的力度，至少要再改造470万套以上；同时也要推进公租房等保障房建设，并且实行公平分配，让新就业的年轻人和长期进城务工的人员缓解住房困难。 （完）

参看审计署公告全文，请点选审计署网站：here (发稿 侯向明；审校 张喜良)