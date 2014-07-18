中国票据市场：转贴利率本周上涨，下周料仍会上冲因资金前景悲观

路透上海7月18日 - 中国票据市场本周转贴利率上涨。交易员指出，受缴税因素拖累，本周资金面趋紧，线上和线下资金成本均呈抬升势头，带动转帖利率亦有所上行。

他们并指出，下周新股集中申购，不可避免将对资金面产生扰动，若央行公开市场仍维持温和操作，流动性仍有进一步趋紧可能，转帖利率存在继续向上空间。

“资金成本上来了，转贴利率也往上走了点，现在要5%以上了。”上海一商业银行交易员称。

该交易员并指出，本周票据市场交投活跃度尚可，但票据收益在进一步缩窄，因资金价格升幅更快，下周三和周四新股将集中申购，资金面预期偏悲观，预计票据转帖利率仍会向上突破。

据已公布信息，下周三(23日)及周四(24日)将有逾10只新股申购。 浏览最新新股申购资金冻结情况，请点选 《中国新股申购资金情况一览表》

“(七天)加权(价格)变得是不多，但今天下午成交已经基本都在4.7%左右了吧，下周只要央行不开水龙头，(资金价格)还会继续上。”他称。

中国银行间市场周五隔夜及七天回购加权利率 持稳，但14天品种因可跨月报价大涨；交易员指出，早间初段资金供给有限，后略有缓解，但受缴税和下周新股申购的影响，场内谨慎预期占据主导。

而公开市场上，央行本周连续第10周净投放，但净投放规模较此前两周明显缩量；随着微刺激组合拳的见效，经济基本面已向好，但由于广义货币供应量M2等金融数据增长较猛，货币政策在总量调控上面临一定压力。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.7536/4.6667 5.0070/4.8973 5.3590/5.2420

上周五 4.7962/4.7045 5.0551/4.9505 5.3840/5.2670

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变动 -4.26bp/-3.78bp -4.81bp/-5.32bp -2.5bp/-2.5bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.7194%，上周五报在4.7712%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。