中国央行：货币信贷对经济的有力促进作用，下半年将更好地表现

中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，一季度向好经济数据影响不大
路透上海4月17日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价小跌。交易员称，虽然中间价依旧小幅过滤，彰显淡化贬值预期意图，但客盘仍略偏购汇，大行则适度提供美元流动性，确保市场价不会低中间价太多，避免大幅拉低下日中间价，形成贬值循环，短期汇价料仍无明显方向。
路透北京7月18日 - 中国央行调查统计司司长盛松成称，经济往往滞后金融三到六个月，今年上半年货币信贷对经济的有力促进作用，会在下半年更好地表现出来。
新华社周五的报导援引盛松成表示，不会因为外汇占款增速的下降导致基础货币供应的问题。随着形势的变化，央行调控也会发生变化。比如以后可以增加再贷款、可以进行公开市场操作，还正在探索研究抵押补充贷款（PSL）。
“随着这类创新型工具的推出与使用，基础货币投放渠道将进一步拓展和优化。PSL不仅是补充基础货币，实际上它也是有益的利率调控的尝试。”盛松成称。
他亦表示，不用太担心整个流动性全年太过充裕。合理的M2增速为，GDP增速+CPI增速+2至3个百分点，“只要在这个区间就合理”。
中国央行此前公布的数据显示，上半年中国广义货币M2余额为120.96万亿元人民币，同比增长14.7%，增速比去年末高1.1个百分点，比全年预期目标高1.7个百分点；社会融资规模为10.57万亿元，为历史同期最高水平，其中人民币贷款增加5.74万亿元。（完） (发稿 谢衡; 审校 黄凯)
路透上海4月17日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价小跌。交易员称，虽然中间价依旧小幅过滤，彰显淡化贬值预期意图，但客盘仍略偏购汇，大行则适度提供美元流动性，确保市场价不会低中间价太多，避免大幅拉低下日中间价，形成贬值循环，短期汇价料仍无明显方向。
路透上海4月17日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.07%至93.12；SDR篮子指数微跌至95.22，BIS篮子指数微跌至94.05 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.80%，SDR篮子指数跌0.30%，BIS指数跌2.27% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8785 -45 欧元 7.3025 78 日圆 6.3491 -355 港元 0.8849 -6 英镑
路透上海4月17日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(14日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.04%至93.18，较2014年底则仍下跌6.82%。