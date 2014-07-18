中国央行：货币信贷对经济的有力促进作用，下半年将更好地表现

路透北京7月18日 - 中国央行调查统计司司长盛松成称，经济往往滞后金融三到六个月，今年上半年货币信贷对经济的有力促进作用，会在下半年更好地表现出来。

新华社周五的报导援引盛松成表示，不会因为外汇占款增速的下降导致基础货币供应的问题。随着形势的变化，央行调控也会发生变化。比如以后可以增加再贷款、可以进行公开市场操作，还正在探索研究抵押补充贷款（PSL）。

“随着这类创新型工具的推出与使用，基础货币投放渠道将进一步拓展和优化。PSL不仅是补充基础货币，实际上它也是有益的利率调控的尝试。”盛松成称。

他亦表示，不用太担心整个流动性全年太过充裕。合理的M2增速为，GDP增速+CPI增速+2至3个百分点，“只要在这个区间就合理”。