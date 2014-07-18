中拉关系：扩大中国和拉美国家的贸易及投资，推动双边本币互换--习近平

路透北京7月18日 - 中国国家主席习近平指出，以贸易、投资、金融合作为动力，推动中国和拉美国家务实合作全面发展，力争实现10年内中拉贸易规模达到5,000亿美元，对拉美投资存量达到2,500亿美元，推动扩大双边贸易本币结算和本币互换。

新华社周五援引他在出席中国-拉美和加勒比国家领导人会晤并发表主旨讲话时指出，中方倡议共同构建“1+3+6”合作新框架。“1”是“一个规划”，即以实现包容性增长和可持续发展为目标，制定《中国与拉美和加勒比国家合作规划（2015－2019）》。

“3”是“三大引擎”，即以贸易、投资、金融合作为动力。“6”是“六大领域”，即以能源资源、基础设施建设、农业、制造业、科技创新、信息技术为合作重点，推进中拉产业对接。

中方将正式实施100亿美元中拉基础设施专项贷款，并在这一基础上将专项贷款额度增至200亿美元。中方还将向拉美和加勒比国家提供100亿美元的优惠性质贷款，全面启动中拉合作基金并承诺出资50亿美元。中方将正式实施5,000万美元的中拉农业合作专项资金，设立“中拉科技伙伴计划”和“中拉青年科学家交流计划”，适时举办首届中拉科技创新论坛。

习近平指出，中拉应该坚定支持对方走符合各自国情的发展道路，加强治国理政经验交流，深化战略互信。继续在涉及彼此核心利益和重大关切上相互理解和支持。中方支持拉美推进地区一体化，在地区和国际事务中发挥更大作用。