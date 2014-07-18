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亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 15:53 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶小幅收低，受日圆走强打压

“日本橡胶库存减少使得TOCOM胶价展现力道，支撑市场；但交投清淡，市场人士多在场边观望。”东京一交易员称。

日本橡胶贸易协会周四公布的数据显示，截至7月10日的日本生胶库存为19,599吨，较10日前的水准减少6.1%。

印尼一农业部门官员周四称，印尼天然橡胶产出今年料增至320万吨，较2013年的310万吨略增。

日圆兑美元持坚，距两个月高点不远，因马航飞机在乌克兰坠毁，且加沙地区冲突升级，提振日圆的避险需求。

上海期交所主力1月期胶合约 跌160元人民币，收报每吨15,270元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月8月合约 最新报每公斤169.20美分，跌0.1美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华/张若琪 审校 李婷仪/于春红)
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