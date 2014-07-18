亚洲橡胶：TOCOM期胶小幅收低，受日圆走强打压

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
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“日本橡胶库存减少使得TOCOM胶价展现力道，支撑市场；但交投清淡，市场人士多在场边观望。”东京一交易员称。
日本橡胶贸易协会周四公布的数据显示，截至7月10日的日本生胶库存为19,599吨，较10日前的水准减少6.1%。
印尼一农业部门官员周四称，印尼天然橡胶产出今年料增至320万吨，较2013年的310万吨略增。
日圆兑美元持坚，距两个月高点不远，因马航飞机在乌克兰坠毁，且加沙地区冲突升级，提振日圆的避险需求。
上海期交所主力1月期胶合约 跌160元人民币，收报每吨15,270元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月8月合约 最新报每公斤169.20美分，跌0.1美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华/张若琪 审校 李婷仪/于春红)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译