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亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 15:52 BJT

金属期市：伦铜料创6月初以来最大单周跌幅，中国楼市表现引担忧

AME Group的分析师Matt Fusarelli说道：“我们越发担心中国房地产市场。今年头五个月的新建住宅开工率同比减少18.6%，为2009年来最大降幅。”

0717GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.8%，报每吨7,015美元，为7月2日以来最低水准。

期铜本周累计下跌超过1.5%，料会遭遇六周来最大单周跌幅。

9月沪铜 亦触及两周新低，跌0.8%报49,740元人民币，本周料累计下滑2%，将是3月中下跌近10%之后最大单周跌幅。

其他基本金属，交易商看空期镍，因库存增加且今年已经上涨38%。LME期镍 跌1.5%，报每吨18,915美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/于春红; 审校 杜明霞)
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