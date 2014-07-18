金属期市：伦铜料创6月初以来最大单周跌幅，中国楼市表现引担忧

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
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AME Group的分析师Matt Fusarelli说道：“我们越发担心中国房地产市场。今年头五个月的新建住宅开工率同比减少18.6%，为2009年来最大降幅。”
0717GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.8%，报每吨7,015美元，为7月2日以来最低水准。
期铜本周累计下跌超过1.5%，料会遭遇六周来最大单周跌幅。
9月沪铜 亦触及两周新低，跌0.8%报49,740元人民币，本周料累计下滑2%，将是3月中下跌近10%之后最大单周跌幅。
其他基本金属，交易商看空期镍，因库存增加且今年已经上涨38%。LME期镍 跌1.5%，报每吨18,915美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/于春红; 审校 杜明霞)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译