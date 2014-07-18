路透基点：台湾亚东石化五年期贷款规模提高至45.6亿台币--TRLPC

路透香港7月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾亚东石化已将五年期贷款规模由38亿台币提高至45.6亿台币(1.52亿美元)。

台湾银行、台湾合作金库、中国信托商业银行为牵头行兼簿记行，分别承贷8.80亿台币、8.80亿台币和7.00亿台币。

另有五间银行参贷，分别是彰化银行(承贷6.00亿台币)、华南银行(5.00亿台币)、兆丰国际商业银行(4.00亿台币)、台湾农业金库(3.00亿台币)和第一银行(3.00亿台币)。

合作金库为额度代理行，台湾银行为担保品控管行，中国信托为文件准备行。

贷款于7月10日签约。

贷款已土地、工厂和机械做担保，分为27.6亿台币定期贷款的A部分和18亿台币循环信用贷款的B部分。

两部分利率均为次级市场商业票据利率加码82个基点，税前最低利率为1.7%。

承贷5.00亿台币或以上的银行取得12个基点的先付费用，承贷3.00-4.99亿台币的银行取得6个基点的费用。

有10个基点的承诺费。