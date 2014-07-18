路透基点：台湾亚东石化五年期贷款规模提高至45.6亿台币--TRLPC

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透香港7月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾亚东石化已将五年期贷款规模由38亿台币提高至45.6亿台币(1.52亿美元)。
台湾银行、台湾合作金库、中国信托商业银行为牵头行兼簿记行，分别承贷8.80亿台币、8.80亿台币和7.00亿台币。
另有五间银行参贷，分别是彰化银行(承贷6.00亿台币)、华南银行(5.00亿台币)、兆丰国际商业银行(4.00亿台币)、台湾农业金库(3.00亿台币)和第一银行(3.00亿台币)。
合作金库为额度代理行，台湾银行为担保品控管行，中国信托为文件准备行。
贷款于7月10日签约。
贷款已土地、工厂和机械做担保，分为27.6亿台币定期贷款的A部分和18亿台币循环信用贷款的B部分。
两部分利率均为次级市场商业票据利率加码82个基点，税前最低利率为1.7%。
承贷5.00亿台币或以上的银行取得12个基点的先付费用，承贷3.00-4.99亿台币的银行取得6个基点的费用。
有10个基点的承诺费。
资金将用于为2009年11月取得的42亿台币五年期贷款再融资，以及用于营运资本。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 上限6.20% AA- 4/25-4/27 国元证券 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= *黄石市众邦 15 7 4/24簿记建档 -- AA 4/2