路透伦敦7月18日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：在6月5日创出1.3503美元的低点后，欧元当下二度试探该水准。正如我们在7月分析该价位时作出的判断一样，这或是年度的汇价周期循环，或是巧合，该水准恰与2012年和2013年7月低点连成的上升趋势线构成的支撑位重合。

美元/日圆：6月5日以来该货币对的高点和低点都逐步走低，当前逼近100.80日圆波动区间低点。若该波动区间不破，则美元可以反弹回区间中部102.70日圆。

欧元/英镑：该货币对在链接2013年10月和2014年1月低点的长期趋势线下越走越低。高点和低点均降低，此趋势可以定义为跌势，不过日线图相对强弱指标(RSI)背离显示反弹的可能性。

英镑/美元：英镑一直在1.71-1.72美元之间整固。21日简单移动平均线和50相对强弱指标(RSI)给予上涨趋势支撑，若跌破这些支撑，则英镑可能修正幅度增加，跌向1.6953美元的6月25日低位。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3531 1.3526 +0.04 -1.56 1.3745

美元/日圆 101.41 101.15 +0.26 -3.69 105.30

欧元/日圆 137.22 136.85 +0.27 -5.12 144.63

美元/瑞郎 0.8974 0.8972 +0.02 +0.52 0.8928

英镑/美元 1.7102 1.7098 +0.02 +3.30 1.6556

美元/加元 1.0745 1.0761 -0.15 +1.18 1.0620

澳元/美元 0.9382 0.9351 +0.33 +5.26 0.8913

新西兰元/美元 0.8682 0.8668 +0.16 +5.80 0.8206

欧元/瑞郎 1.2141 1.2138 +0.02 -1.06 1.2271

欧元/英镑 0.7909 0.7907 +0.03 -4.68 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2321 9.2345 -0.03 +4.35 8.8474

美元/挪威克朗 6.1888 6.2071 -0.29 +2.02 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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