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债券 | 2014年 7月 18日 星期五 16:08 BJT

《汇市简讯》近期美欧利差变化，不利欧元/美元空头

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* 本周欧元/美元走低的主要推动力量包括：葡萄牙情势及美国利率上升

* 葡萄牙情势暂时趋稳。圣灵银行股价回升至0.42欧元，本周低点为0.35欧元

* 美国两年期公债收益率为2.47%

* 美债/德债收益率之差为44个基点，7月以来在49-43个基点。

* 作空欧元的理由减弱，但在下探1.3500障碍后，空头部位增加(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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