台湾经济：实质附加价值率提高胜韩国，但分配不利受雇者--元大宝华

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
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(以下摘自元大宝华综合经济研究院的专题报告)
路透台北7月18日 - 台湾民间智库--元大宝华综合经济研究院周五指出，2000年后台湾实质附加价值率震荡走升(排除价格因素)，与韩国的下降形成对比，显示台湾附加价值创造能力胜于韩国。
以下为报告摘要：
--2000年以来，台湾经济成长率放缓与名目附加价值率的趋势走低相伴随，易使人误解台湾产业竞争力陷入日益减弱的困境。排除价格因素干扰后，台湾的实质附加价值率震荡走升，反映近年产业持续走向高值化。
--虽然台湾创造附加价值能力提高，但GDP分配结构逐渐倾向企业、资本，而非受雇员工，多数民众越来越难以共享经济成长果实。再加上工业及服务业受雇员工人数占总就业人数比逐渐提高、消费者物价上涨速度又快于平均薪资增幅，使受薪阶级在分配日益不利受雇者的情况下，衍生入不敷出之感，自然难对经济成长有所体会。
--台湾自2000年以后，实质附加价值率呈上升走势的有13个产业，占比达68%，但只有四个产业的受雇人员报酬占GDP比提高，反映仅三成产业愿意将实质附加价值率提高的利益，增加分配予受雇者；若换算成受雇人数，仅有14.2%的受雇员工可能随分配比例升高而提升待遇，反映产业创造附加价的值能力虽然普遍提升，却只有少数受雇员工得以受惠。
--实质附加价值率升降，并不一定左右受雇人员报酬占GDP比增减。但即使只论受雇人员报酬占GDP比，2000年以来，仅六个产业在分配时相对有利受雇者，占比32%；若就受雇人数看来，只有12.9%劳工受雇于利益分配比例增加的产业中，多数受雇者仍难以共享经济成长利益。
--名目附加价值率下滑现象，并非台湾所独有。2000年以来，15个OECD国家中，有近九成有此困扰。究其原因，应与中间投入价格明显上涨，超过附加价值创造幅度有关。排除价格因素干扰后，仍有七成国家实质附加价值率趋势下滑，反映多数OECD国家产业未能增进创造附加价值之能力。至于劳动报酬占附加价值比，在32个OECD国家中，有超过八成高于台湾，显示其分配结构对受雇者较为友善；如就走势而言，升降比例各半。其中，比利时、义大利、荷兰属于实质附加价值率、劳动报酬占附加价值比皆上扬的健康类型，而瑞典、美国则与台湾情况相同，劳工易产生被剥夺感。
--台湾与韩国名目附加价值率同样趋势下降，但台湾实质附加价值率走升，与韩国的下降形成对比，显示台湾附加价值创造能力胜于韩国。然而，韩国分配结构相对有利受雇者，即企业倾向以牺牲营业盈余方式，提升受雇人员报酬，不同于台湾倾向以牺牲劳工利益方式，维持企业报酬稳定。受此影响，台湾民间消费占GDP比下滑速度快于韩国，暗示若台湾分配天平持续或更加不利受雇人员，则未来民间消费成长动能减弱的情形，自不难预见。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译