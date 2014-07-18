台湾经济：实质附加价值率提高胜韩国，但分配不利受雇者--元大宝华

(以下摘自元大宝华综合经济研究院的专题报告)

路透台北7月18日 - 台湾民间智库--元大宝华综合经济研究院周五指出，2000年后台湾实质附加价值率震荡走升(排除价格因素)，与韩国的下降形成对比，显示台湾附加价值创造能力胜于韩国。

以下为报告摘要：

--2000年以来，台湾经济成长率放缓与名目附加价值率的趋势走低相伴随，易使人误解台湾产业竞争力陷入日益减弱的困境。排除价格因素干扰后，台湾的实质附加价值率震荡走升，反映近年产业持续走向高值化。

--虽然台湾创造附加价值能力提高，但GDP分配结构逐渐倾向企业、资本，而非受雇员工，多数民众越来越难以共享经济成长果实。再加上工业及服务业受雇员工人数占总就业人数比逐渐提高、消费者物价上涨速度又快于平均薪资增幅，使受薪阶级在分配日益不利受雇者的情况下，衍生入不敷出之感，自然难对经济成长有所体会。

--台湾自2000年以后，实质附加价值率呈上升走势的有13个产业，占比达68%，但只有四个产业的受雇人员报酬占GDP比提高，反映仅三成产业愿意将实质附加价值率提高的利益，增加分配予受雇者；若换算成受雇人数，仅有14.2%的受雇员工可能随分配比例升高而提升待遇，反映产业创造附加价的值能力虽然普遍提升，却只有少数受雇员工得以受惠。

--实质附加价值率升降，并不一定左右受雇人员报酬占GDP比增减。但即使只论受雇人员报酬占GDP比，2000年以来，仅六个产业在分配时相对有利受雇者，占比32%；若就受雇人数看来，只有12.9%劳工受雇于利益分配比例增加的产业中，多数受雇者仍难以共享经济成长利益。

--名目附加价值率下滑现象，并非台湾所独有。2000年以来，15个OECD国家中，有近九成有此困扰。究其原因，应与中间投入价格明显上涨，超过附加价值创造幅度有关。排除价格因素干扰后，仍有七成国家实质附加价值率趋势下滑，反映多数OECD国家产业未能增进创造附加价值之能力。至于劳动报酬占附加价值比，在32个OECD国家中，有超过八成高于台湾，显示其分配结构对受雇者较为友善；如就走势而言，升降比例各半。其中，比利时、义大利、荷兰属于实质附加价值率、劳动报酬占附加价值比皆上扬的健康类型，而瑞典、美国则与台湾情况相同，劳工易产生被剥夺感。