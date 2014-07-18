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亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 16:08 BJT

两岸关系：大陆新增10个赴台个人游城市，新增47家赴台游组团社

路透北京7月18日 - 中国大陆和台湾周五宣布新增第四批10个赴台个人游城市，同时大陆方面新增47家赴台游组团社，并开放厦门市暂住居民赴金门旅游天数由一天延长至两天。

新增的10个城市包括：哈尔滨、太原、南昌、贵阳、大连、无锡、温州、中山、烟台、漳州，8月18日正式启动。

该协议是在第六届海峡两岸旅游交流圆桌会议上达成的。根据协议，允许符合条件的大陆居民异地递交大陆居民往来台湾通行证及签注申请，先行开放个人游城市取消查验赴台旅游组团社发票。

“目前两岸旅游交流合作呈纵深化发展趋势。”海峡两岸旅游交流协会会长邵琪伟说。

两岸双向旅游市场规模和效益继续扩大。上半年，大陆居民赴台旅游人数达160万人次，同比增长44%。其中，团队旅游近110万人次，同比增长22%，个人游50万人次，同比增长141%。

台湾同胞到大陆旅游人数达254万人次，同比增长3.7%。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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