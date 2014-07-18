两岸关系：大陆新增10个赴台个人游城市，新增47家赴台游组团社

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
英国广播公司(BBC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透北京7月18日 - 中国大陆和台湾周五宣布新增第四批10个赴台个人游城市，同时大陆方面新增47家赴台游组团社，并开放厦门市暂住居民赴金门旅游天数由一天延长至两天。
新增的10个城市包括：哈尔滨、太原、南昌、贵阳、大连、无锡、温州、中山、烟台、漳州，8月18日正式启动。
该协议是在第六届海峡两岸旅游交流圆桌会议上达成的。根据协议，允许符合条件的大陆居民异地递交大陆居民往来台湾通行证及签注申请，先行开放个人游城市取消查验赴台旅游组团社发票。
“目前两岸旅游交流合作呈纵深化发展趋势。”海峡两岸旅游交流协会会长邵琪伟说。
两岸双向旅游市场规模和效益继续扩大。上半年，大陆居民赴台旅游人数达160万人次，同比增长44%。其中，团队旅游近110万人次，同比增长22%，个人游50万人次，同比增长141%。
台湾同胞到大陆旅游人数达254万人次，同比增长3.7%。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
英国广播公司(BBC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译