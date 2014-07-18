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亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 16:46 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增75.5亿台币，连三周增加

路透台北7月18日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增75.5亿台币，为第三周增加，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,004.75亿台币。上周存单发行余额净增187亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

7/14 4,030.50 4,130.00 +99.50

7/15 1,042.00 1,044.00 +2.00

7/16 2,339.75 2,276.25 -63.50

7/17 2,220.30 2,259.80 +39.50

7/18 802.50 800.50 -2.00

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总计 10,435.05 10,510.55 +75.50

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

7/14 59.00 11.00

7/15 32.00 8.00

7/16 54.00 11.00

7/17 36.00 10.00

7/18 52.00 11.00

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总计 233.00 51.00 (完) (记者 董永年; 审校 高洁如)
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