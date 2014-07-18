《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增75.5亿台币，连三周增加

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
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路透台北7月18日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增75.5亿台币，为第三周增加，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,004.75亿台币。上周存单发行余额净增187亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
7/14 4,030.50 4,130.00 +99.50
7/15 1,042.00 1,044.00 +2.00
7/16 2,339.75 2,276.25 -63.50
7/17 2,220.30 2,259.80 +39.50
7/18 802.50 800.50 -2.00
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总计 10,435.05 10,510.55 +75.50
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
7/14 59.00 11.00
7/15 32.00 8.00
7/16 54.00 11.00
7/17 36.00 10.00
7/18 52.00 11.00
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总计 233.00 51.00 (完) (记者 董永年; 审校 高洁如)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译