欧元债市：德债收益率接近记录低点，乌克兰坠机事件推升避险买气

“这都是悲剧事件，但我们过去已看过地缘政治因素能左右市场一天，但没有持续性影响，”KBC策略师Mathias van der Jeugt表示，并称投资者正观望后续发展，以决定是否需要增加避险买盘。

德国公债期货 升7个跳动点至148.27，隔夜曾触及历史高位148.48。

评级较低的欧元区国家公债收益率(殖利率)上扬，以葡萄牙为首。葡萄牙公债近期表现逊色，因市场担忧该国圣灵银行控股家族旗下多家公司的财务状况。

葡萄牙10年期公债收益率 升7个基点至3.77%，西班牙 和意大利10年期公债收益率 均涨3个基点，分别报2.66%和2.82%。

“我们看到，在乌克兰和加萨事件后，出现一波大规模的避险操作，”SEB固定收益策略师Lauri Haelikkae称。(完)

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