欧元债市：德债收益率接近记录低点，乌克兰坠机事件推升避险买气

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
“这都是悲剧事件，但我们过去已看过地缘政治因素能左右市场一天，但没有持续性影响，”KBC策略师Mathias van der Jeugt表示，并称投资者正观望后续发展，以决定是否需要增加避险买盘。
德国公债期货 升7个跳动点至148.27，隔夜曾触及历史高位148.48。
评级较低的欧元区国家公债收益率(殖利率)上扬，以葡萄牙为首。葡萄牙公债近期表现逊色，因市场担忧该国圣灵银行控股家族旗下多家公司的财务状况。
葡萄牙10年期公债收益率 升7个基点至3.77%，西班牙 和意大利10年期公债收益率 均涨3个基点，分别报2.66%和2.82%。
“我们看到，在乌克兰和加萨事件后，出现一波大规模的避险操作，”SEB固定收益策略师Lauri Haelikkae称。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪/朱晓军；审校 蔡美珍)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 上限6.20% AA- 4/25-4/27 国元证券 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= *黄石市众邦 15 7 4/24簿记建档 -- AA 4/2