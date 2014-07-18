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亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 17:23 BJT

台湾汇市：台币周线收贬0.2%，下周关注台股表现及外资动向

* 台币微贬致周线收跌0.2%
    * 后续关注台股表现及外资动向
    * 下周实质交易区间暂看29.950-30.030

    路透台北7月18日 - 台币兑美元  周五微幅收跌，周线收贬0.2%；交易
员认为，早盘马航客机遭击落事件略带动美元避险需求，不过随后即因出口商抛汇卖压涌现
及台股持稳平盘附近，吸引部分外资反手汇入，令台币实质交投转而靠向29.970。
    
    汇银人士指出，今天出口商在台币30元上方抛汇卖压强劲，抵销掉马航击落事件的避险
美元买需，且尽管美股上日重挫，台股仍大致收平，明显优于其他亚洲股市，使外资态度转
趋汇入，展望下周市场则关注台股表现及外资动向。
    
    “下周若台股继续回档，美元还是有撑，且外资现金股利汇出也会渐渐出现。”一位外
资保管行交易员说。
    
    上述交易员提及，这波外资现金股利汇出力道将被出口商抛汇卖需明显抵销掉，毕竟这
波出口商抛汇卖需相当踊跃，不过若台股进一步回档，仍不排除台币可能贬破上方压力区。
    
    另有大型汇银交易员表示，市场普遍预期外资汇出现金股利所得，不过目前仍见部分外
资汇入，像是因应F股发放现金股利的汇入需求等，两相力道折抵，市场也不要过度预期今
年外资现金股利汇出的量能，料短线台币暂难跳脱29.9-30元盘整区间。
   
    交易员预估下周台币实质交投区间暂看在29.950-30.030。台币今日主要交易区间在29.
945-30.012，上日交易区间主要在29.975-29.993。交易员称，上午11点订价(Fixing)时意
外出现29.945的价位，明显高于今日多数交投的29.97-30区间，略带点宣誓意味，间接牵动
今日台币实质交投转为趋升。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点持在价平
附近，美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.980/29.990左右，上日纽约盘收
在30.035。
        
    台湾股市周五小幅收跌0.08%，周K线连两周收黑。证券交易所资料显示，外资及陆资在
台股买超11.28亿台币，再转为买超。 
    
    韩元兑美元 周五几近收平，本周跌幅为3月以来最大，因马来西亚航空一架班机
在乌克兰-俄罗斯边界坠毁后，引发投资人追捧避险资产。 
            
    本周余日及下周全球重要经济事件与数据包括： 
    7/18(五)：中国6月70个大中城市住宅销售价格月度报告、欧元区5月经常帐、日本央行
发布6月政策会议记录。
    7/21(一)：台湾6月外销订单；美国芝加哥联储全国活动指数；德国6月生产者物价指数
(PPI)；
    7/22(二)：台湾6月季调失业率；美国经季节调整消费者物价指数(CPI)；美国ICSC/高
盛连锁店销售美国Redbook连锁店销售；美国房价指数；美国成屋销售年率；美国里奇蒙联
邦储备银行综合制造业指数；美国克利夫兰联邦储备银行CPI指数；英国工业联盟(CBI)7月
总工业订单差值；澳洲央行总裁史蒂文斯在Anika基金会的餐会上发表讲话；
    7/23(三)：台湾6月工业生产指数；美国抵押贷款市场指数；欧元区消费者信心；韩国
第二季国内生产总值(GDP)初值；英国工业联盟(CBI)7月零售销售差值；英国央行总裁卡尼
将参加格拉斯哥大学组织的全球经济辩论会；澳洲国库部长霍基和新西兰财长英格利希对泛
塔斯曼商圈发表联合讲话；
    7/24(四)：滙丰7月中国制造业PMI初值；欧元区及德国及法国7月Markit制造业、服务
业、综合PMI初值；美国Markit制造业PMI初值；美国6月新屋开工年率和建筑许可年率；美
国一周请领失业金数据；美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数；英国6月零售销售；新西兰
央行公布利率决定；国际货币基金组织(IMF)公布全球经济展望报告；
    7/25(五)：台湾6月M2年增率；美国6月耐久财订单；美国6月建筑许可年率修正值；德
国7月Ifo企业景气判断指数；俄罗斯央行公布利率决定

    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
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 美元/台币六个月期         -0.125/-0.095       -0.120/-0.085
 (完)
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