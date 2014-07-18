英国金融：大银行面临拆分风险，因监管机构展开反垄断调查

路透伦敦7月18日 - 英国的大型银行可能要进行拆分，因新的反垄断监管机构表示，计划对银行的小企业客户和个人经常账户服务业务展开18个月的调查。

英国竞争与市场局(Competition and Markets Authority，CMA)周五称，银行间缺乏竞争，而有关加大透明度和令转换更方便的建议不足以满足个人消费者和中小型企业的需求。

有国家支持的莱斯银行集团 和苏格兰皇家银行 是经常账和中小企业信贷业务最大的两家银行，这两家银行被告知降低市场份额的风险更大，有可能要出售更多的分支机构。

CMA执行长Alex Chisholm说：“我们的研究发现，尽管有一些积极的进展，对于客户可能无法从其银行持续获得良好服务和价值的担忧仍旧存在。”

完整的调查将持续18个月左右，因此最早也要等到2016年中才能提出解决的方案。

包括巴克莱 、汇丰 ，英国这四家最大的银行，在总计6,500万个人经常账户中持有77%的份额，在350万企业经常账户中持有85%的份额，在每10笔企业贷款中有9笔是由这四家银行提供的。

截至0711GMT，苏格兰皇家银行股价下跌1.6%，莱斯银行股价下跌1.1%。巴克莱和汇丰股价均双双下跌0.4%，符合银行类股的整体走势。(完)