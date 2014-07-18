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亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 16:23 BJT

《全球汇市》日圆缩减涨幅，乌克兰因素影响减弱

本周日圆兑欧元 仍上涨约0.7%。

荷兰国际集团(ING)驻伦敦的分析师Petr Krpata称，“若今日风险情绪再度萎靡，美元兑日圆或跌破101.00的支撑，101.6看似是强阻力。”

随着欧洲市场进入夏季交投迟缓期，其他货币汇价几无变动。

欧元兑美元大致持平在1.3532美元。本周美国官员暗示或在明年比市场预期得早加息，欧元因此承压。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3530 1.3526 +0.03 -1.56 1.3745

美元/日圆 101.37 101.15 +0.22 -3.73 105.30

欧元/日圆 137.17 136.85 +0.23 -5.16 144.63

美元/瑞郎 0.8973 0.8972 +0.01 +0.50 0.8928

英镑/美元 1.7104 1.7098 +0.04 +3.31 1.6556

美元/加元 1.0750 1.0761 -0.10 +1.22 1.0620

澳元/美元 0.9382 0.9351 +0.33 +5.26 0.8913

新西兰元/美元 0.8681 0.8668 +0.15 +5.79 0.8206

欧元/瑞郎 1.2141 1.2138 +0.02 -1.06 1.2271

欧元/英镑 0.7909 0.7907 +0.03 -4.68 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2278 9.2345 -0.07 +4.30 8.8474

美元/挪威克朗 6.1903 6.2071 -0.27 +2.04 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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