《全球汇市》日圆缩减涨幅，乌克兰因素影响减弱

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
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本周日圆兑欧元 仍上涨约0.7%。
荷兰国际集团(ING)驻伦敦的分析师Petr Krpata称，“若今日风险情绪再度萎靡，美元兑日圆或跌破101.00的支撑，101.6看似是强阻力。”
随着欧洲市场进入夏季交投迟缓期，其他货币汇价几无变动。
欧元兑美元大致持平在1.3532美元。本周美国官员暗示或在明年比市场预期得早加息，欧元因此承压。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3530 1.3526 +0.03 -1.56 1.3745
美元/日圆 101.37 101.15 +0.22 -3.73 105.30
欧元/日圆 137.17 136.85 +0.23 -5.16 144.63
美元/瑞郎 0.8973 0.8972 +0.01 +0.50 0.8928
英镑/美元 1.7104 1.7098 +0.04 +3.31 1.6556
美元/加元 1.0750 1.0761 -0.10 +1.22 1.0620
澳元/美元 0.9382 0.9351 +0.33 +5.26 0.8913
新西兰元/美元 0.8681 0.8668 +0.15 +5.79 0.8206
欧元/瑞郎 1.2141 1.2138 +0.02 -1.06 1.2271
欧元/英镑 0.7909 0.7907 +0.03 -4.68 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2278 9.2345 -0.07 +4.30 8.8474
美元/挪威克朗 6.1903 6.2071 -0.27 +2.04 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛/艾茂林/王冠中/田建华 审校 杜明霞/于春红/张若琪)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译