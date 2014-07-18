中国债市：资金及现券扰动IRS大起大落，下周迎密集IPO流动性仍存隐忧

路透上海7月18日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五呈大起大落走势，早盘一度大幅冲高，受资金面偏紧以及现券抛压沉重影响，其中不乏止损盘身影，不过临近中午，资金供给渐趋改善，随后IRS转而高位跳水。

交易员指出，近期在基本面向好、政策面预期谨慎以及资金波动等诸多不利因素的影响下，IRS一路走高，累计涨幅已很大，短线出现技术性修正亦属正常，不过下周又将一波密集的新股IPO，流动性恐再受扰动，IRS或仍面临一定的震荡。

“暴涨暴跌，今天上下20多个(基)点了，早上钱有点紧，债券抛盘也多，推了一波，一年最高到过4.26%，刚才成交在4.03%，“上海一银行交易员称。

银行间市场周五隔夜及七天回购加权利率 稍降，但14天品种因可跨月报价大涨；交易员指出，早间初段资金供给有限，后略有缓解，但受缴税和下周新股申购的影响，场内谨慎预期占据主导。

北京一银行交易员谈到，近期在多重利空笼罩下，整个债市的情绪都处在低谷，今天上午的一波快速拉升也使得这一情绪得到集中宣泄，而短期看，基本面和政策面环境不会有太大变化，加上资金面还有可能受新一轮IPO的冲击，IRS走势仍有反复。

上述上海的银行交易员则表示，本轮IRS的大幅上扬主要是修正对于三季度流动性过度乐观的预期，”不过7天repo(基准IRS)一年均值到4.26%，确实也夸张了，最紧最紧(的时候)要上4%也不容易的。“

根据已公布信息，下周三(23日)及周四(24日)将有逾10只新股申购。 浏览最新新股申购资金冻结情况，请点选 《中国新股申购资金情况一览表》

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.9634/4.0784 4.0750/4.1575 4.2571/4.3425 4.4275/4.5150 4.4279/4.7479

上日 3.9000/4.0000 3.9725/4.0600 4.1975/4.2921 4.4125/4.5050 4.3950/4.7234

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变动 +0.0634/+0.0784 +0.1025/+0.0975 +0.0596/+0.0504 +0.0150/+0.0100 +0.0329/+0.0245

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。