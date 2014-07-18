全球债市：摩根大通称债市指数将不纳入受美制裁的俄企业新发债券

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
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路透伦敦7月18日 - 摩根大通表示，该公司债市指数将不纳入受美国最新制裁方案影响的任何俄罗斯企业新发债券。这些指数是使用最广泛的新兴债市指数。
“鉴于美国财政部的最新制裁方案，Gazprombank 、Novatek 、Rosneft 和俄罗斯对外经济银行(VEB)的新发债券将不再纳入摩根大通的指数，因为投资者无法对指数进行复制。”该公司周四稍晚在报告中称。
该公司称，虽然油企TNK-BP 没有正式列入制裁名单，但由于其90%股份由国有石油巨头Rosneft持有，因此也将受到限令影响。
不过摩根大通表示，这些公司的现有债券将不受影响，并称迄今采取的制裁尚未对其指数构成影响。(完)
(编译 朱晓军；审校 田建华)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译