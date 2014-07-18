全球债市：摩根大通称债市指数将不纳入受美制裁的俄企业新发债券

路透伦敦7月18日 - 摩根大通表示，该公司债市指数将不纳入受美国最新制裁方案影响的任何俄罗斯企业新发债券。这些指数是使用最广泛的新兴债市指数。

“鉴于美国财政部的最新制裁方案，Gazprombank 、Novatek 、Rosneft 和俄罗斯对外经济银行(VEB)的新发债券将不再纳入摩根大通的指数，因为投资者无法对指数进行复制。”该公司周四稍晚在报告中称。

该公司称，虽然油企TNK-BP 没有正式列入制裁名单，但由于其90%股份由国有石油巨头Rosneft持有，因此也将受到限令影响。

不过摩根大通表示，这些公司的现有债券将不受影响，并称迄今采取的制裁尚未对其指数构成影响。(完)