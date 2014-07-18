《特写》湖南大浦牛奶换血铅检测结果

(本文由路透中文网编译提供)

路透湖南大浦镇7月16日（记者 Alexandra Harney） - 两年前，农民赵和平年幼的孙子被检测出血铅超标。他说，当地官员向孩子提供牛奶作为药物，同时要求他交出孙子的血液检测结果。

赵和平的情况不是个例。湖南大浦镇拥有约6.2万居民，冶炼厂和化工厂遍布该镇。镇上的8名居民称，血铅超标儿童的家长都遇到了牛奶换检测结果的事情。居民们回忆称，官员们说牛奶会将孩子体内的铅排出。

“现在还是给孙子喝牛奶。不过牛奶没有用啊。”61岁的当地居民毛宝珠说道，她的三个孙辈孩子都被检出血铅超标。“居委会给我们发牛奶，说光喝就能好这不是骗人吗？”

居民指责大浦镇当地官员掩盖环境污染带来的健康问题，凸显总理李克强3月向污染宣战面临的挑战。

环境污染越发成为中国社会的不稳定因素。在大浦镇这样的农业地区，当地工厂对空气、土壤和水的污染可能剥夺农民的生计和健康。一些受污染村庄的癌症发病率非常高，被称为“癌症村”。

牛奶能治铅中毒的观点在中国被广泛认可。国家卫计委建议对血铅超标儿童进行治疗的同时辅以营养干预，因为他们可能缺乏营养。

美国疾病预防与控制中心（CDC）认为，更好的营养并不会降低血铅浓度。CDC建议消除污染源，在极端情况下，采取将重金属移出体外的治疗方式。

国家卫计委回答路透问题时重申其在营养方面的建议，并提到可为血铅超标儿童提供乳制品和豆制品。

卫计委还表示，其建议远不仅限于营养方面，牛奶能将铅排出体外的说法“既不完整也不正确”。卫计委也建议消除污染源，对严重病例进行治疗。

中国疾病预防控制中心(CCDC)发言人称没有参与大浦镇的调查，因而无法进行置评。她让记者询问湖南当地的卫生机构。当地的卫生机构则拒绝接受采访。地区信息办公室的一名官员称，她没有听说过牛奶换血液检测结果的事情。

没有证据显示官员们不认同牛奶能有效治疗血铅超标，但大埔镇一些居民表示，他们认为这只是安抚公众的手段。“打一个耳光，给你一口糖吃，他（政府）就是这个办法。”孙辈血铅超标的李万明说道。

污染受害者法律帮助中心律师刘金梅指出，在受到重金属污染影响的地区，地方政府经常组织医疗检测并分发药物、维他命和食品。地方官员往往不会披露检测结果。

“我估计主要是不想让村民了解到这个事情的实际情况，或者说不想让他们把这个信息传递到外面去。”刘金梅说道。

上月，中国央视曝光了大埔镇血铅超标问题，报道中大埔镇长称当地儿童咬铅笔导致血铅水平升高。央视报道称当地逾300名孩子血铅超标，之后当地官员展开了调查，并强制当地的美仑化工厂停产。

当地居委会成员宝珠（音）确认了向血铅超标儿童发放牛奶的事情，但拒绝回答更多问题。（完）