《中国债市每日综述》两年新发国债罕见折戟，现券收益率小降忐忑迎下周

* 现券收益率连续大涨后，今日小幅下行

* 市场心态稍有起色，部分交易盘开始收债

* 下周新股密集发行，资金面仍承压

路透上海7月18日 - 尽管中国财政部周五招标的两年期国债折戟，但二级现券市场收益率，却在连续多日的快速上行后吸引部分交易盘入场，先涨后跌总体录得小降，国债期货也结束连跌转为上涨。

交易员表示，市场悲观情绪有所改善，但下周面临密集的新股发行，依旧令资金面承压，下周现券能否转稳或向好，还有待观察。

财政部上午招标的两年期国债，虽然总体投标量超过计划发行量，但标位规则限制，导致实际中标量未能达到260亿元人民币的计划规模，即“技术性流标”。这在一年以上期限国债发行中，极为罕见，此前多发生在贴现和一年品种上。

华南一银行交易员称，此前部分金融债等收益率向上“调整了30-40BP，目前入场可能被剁指甲盖，不会被剁手。”

本周以来，受向好的经济数据，以及一度显紧的资金面打压，现券一、二级双双走恶，收益率连续上行。

上海一银行交易员并认为，下周IPO对流动性的压力不小，但经过这么长时间的充分预期，资金价格也不一定就如想像那么明显攀高，因此现券还有一定走稳机会。

利率互换市场上，今日大起大落。早盘一度大幅冲高，受资金面偏紧以及现券抛压沉重影响，其中不乏止损盘身影，不过临近中午，资金供给渐趋改善，随后IRS转而高位跳水。

剩余期限约6.5年的固息国开债140203券最新成交 在5.2500%，上日尾盘为5.2850%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 今日收报93.00元，涨0.092元，或0.10%。

**密集IPO将至，谨慎预期占主**

银行间市场周五隔夜及七天回购加权利率 变化不大，14天则因可跨月报价大涨。交易员指出，早间初段资金供给有限，后略有缓解，但受缴税和下周新股申购的影响，场内谨慎预期占据主导。

他们并指出，相较于此前机构多倾向借入隔夜资金，市场对后续资金面看法普遍趋于悲观，而目前七天价格变动不大，部分机构未雨绸缪，七天期品种成交初显上升势头。

“早上开始挺紧的，后来国开又放了一点钱，缓解了很多，但还是有机构没平(帐)，还在借。”上海一商业银行交易员称。

他提到，14天回购价格大涨，主要是兼具了跨月、跨缴税和跨新股申购的多项功能，即使成本不低，场内仍有需求，但供给不多。

多数机构对下周资金预期偏谨慎，除了缴税余波仍在外，机构还担忧新股申购将带来资金面波动，“利好几乎没什么，利空居多，我们今天可能下午比较晚会出一点(钱)，但也可能不出了，还是稳妥为主。”北京一大型商业银行交易员称。

根据已公布信息，下周三(23日)及周四(24日)将有逾10只新股申购。 浏览最新新股申购资金冻结情况，请点选 《中国新股申购资金情况一览表》

今日银行间市场质押式回购总成交金额7,837.01亿元，较上日的9,361.26亿元减少逾一成半；其中，隔夜品种成交进一步萎缩至5,146.35亿元，上日为5,979.65亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

------------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2894 3.2987 -0.93 5,146.35

七天 3.7561 3.7077 +4.84 1,524.97

14天 5.0310 4.4605 +57.05 836.92

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0750 2.1750 -110.00 2,795.34

七天 4.6100 4.2000 +41.00 386.63

14天 4.8000 4.6800 +12.00 51.55

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3500 3.3000 +5.00 --

七天 3.7100 3.8300 -12.00 --

14天 5.0000 4.4100 +59.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.2450 3.2465 -0.15 --

七天 3.6510 3.6410 +1.00 --

三个月 4.7467 4.7448 +0.19 --